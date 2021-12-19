電腦為什麼會慢？其實就算是普通電腦都有一定的處理效能，有時候是慢在硬碟部分，每日使用卻為重組的硬碟，長久下來真的會造成效能的衰退，在一般硬碟上更是明顯，這時候不妨進行磁碟重組看看，就會發現效能有所提升囉！這次和大家推薦的是 Auslogics Disk Defrag Ultimate 硬碟重組工具，除了有基本的碟重組功能外，還有開機重組、SSD 重組優化、系統清理、重組精靈、進階排成選項、檔案與資料夾重組、重組檔案列表、防止碎片化、空白空間組合、資源管理工具、效能圖表與 VSS 相容演算法，功能上算是相當完整與豐富，硬碟重組是不可缺少的，所以 Auslogics Disk Defrag Ultimate 就趕快收下吧！

△ 進入活動頁面就可以找到這次的活動序號，也可以直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後點選 Help > Register Now 進行軟體註冊。

△ 將活動所取得的序號貼上點選 Register。

△ 看到以上畫面代表註冊成功，重新啟用軟體就可以開始用。

△ 重組功能就不教大家了，Defrag 下去就對了！祝大家有個順順順的硬碟。

https://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag-pro/

免安裝版：

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