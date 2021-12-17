小米什麼產品都有，就是沒有除濕機？小米眾籌於近日上架了「米家智能除濕機 22L」 有 22L 大除濕量、五重降噪設計、智能除濕、一機多用、可外接排水管，身為物聯網龍頭的小米，除濕機當然支援米家 APP 可用手機操控，外觀承襲小米家純白風格百搭家居，眾籌價人民幣 1,299 元，上市後售價人民幣 1,499 元，換算新台幣約為 6500 元，想替家中換台除濕機的朋友，可以趁眾籌期間撿便宜唷。



米家智慧除濕機 22L 亮點整理



大除濕量

五重降噪設計

智能除濕

百搭家居風格

一機多用

可外接排水管

米家智慧除濕機 22L 高 66 公分、寬 33 公分，具備 4.5L 大容量水箱，22L/D 強勁除濕量：24 小時除濕量達 22 公升，若一天開著 8 小時連續除溼是沒問題的。

米家智慧除濕機 22L 具備三種模式：



智能模式：內建高精度溫濕度感應器，智能自動除濕，濕度可控制範圍 40-70% RH

乾衣模式：最大檔連續除濕，一鍵輔助乾衣

睡眠模式：噪音最低 35.5dB（A），夜間使用安靜不打擾

米家智慧除濕機 22L 共有 5 道設計來降低除濕機運轉時的噪音：



垂直風道設計

直流變頻馬達

減震結構設計

雙轉子壓縮機

引流水箱

米家智慧除濕機 22L 水箱有 4.5L，可連續除溼 8 小時，支援水滿自動停機功能，並且有特殊設計，能夠防止水滴入水箱的聲響。

此外，小米除濕機可外接排水管 ，直接將除濕廢水排入排水孔，這樣一來除了無須擔心水滿停機之外，一輩子都不需要到除濕機的水啦。

除濕機上方有觸控面板，可以一鍵切換運轉模式，還能夠顯示目前濕度，並且以三種燈光來表示不同的濕度。

當然小米的產品，要能夠用 App 控制是必須的。

外觀延續小米產品一直以來的白色簡約風格，擺在任何家中都能輕鬆融入居家裝潢。

底部採用隱藏式滾輪設計，客廳除濕完可輕鬆移動到房間或浴室繼續除。

內建防傾倒感應，除濕機倒下後會自動停止運轉，提升除濕機使用安全。眾籌價人民幣 1,299 元，上市後售價人民幣 1,499 元（換算新台幣約為 6500 元），有需要的朋友連結放在下方，趕快把握時間買起來吧。

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