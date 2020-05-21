瑕疵除濕機查詢

你家的除濕機有危險嗎？經濟部標準檢驗局公告 54 款有問題需召回/回收的除濕機清單，品牌包含：大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而浦、威技、B&Q ( Airforce )、Fujimaru 等，潮濕的梅雨季即將來臨，各位在啟用除濕機前，如有符合以下廠牌、型號的除濕機，請立即停止使用，並聯絡各品牌服務專線安排檢修、更換。


52 款瑕疵洗衣機召回清單

廠牌 型號 聯絡方式
大同 TDH-200HB 免付費服務電話：0800-052-666(大同公司於107年12月起另提供「優惠換購方案」)
TWD-500B
TWD-510B
TWD-511B
TWD-660B
TWD-711B
TWD-710B
TWD-1400B
TWD-1400BL
SDH-501B
SDH-512B
SDH-612B
SDH-680B
SDH-220B
三洋 SDH-281BC 免付費服務電話：0800-081-567　　　　　
SDH-601B
SDH-601BC
SDH-801B
SDH-803N
SDH-816
SDH-L32BT
MD1088B
MD1095B
MD1096B
東元 MD1097B 免付費服務電話：0800-281-200　
MD1214B
MD1316B
MD1401WA
MD1801WA
AD-K123
AD-K125
AD-1861N
聲寶 AD-1220B 免付費服務電話：0800-005-438
AD-1221B
AD-1261
AD-Y12B
FDB-621B
西屋 WED-112P 回收/召回義務人已解散並清算完結，本機型已無提供代修服務。代修服務電話：0800-261-233
WED-2000LBC
吉普生 GD-102NB 免付費服務電話：0800-033-678
GD-105NBI
富及第 FDH-1020N 免付費服務電話：0800-033-678
FDH-1050NBI
歌林 KJ-K105B 免付費服務電話：0800-066-628　
服務電話：02-2314-1450
KJ-K50B
KJ-J60B
KJ-101B
惠而浦 ADS051M 免付費服務電話：0800-258-558
威技 WDH-101P 免付費服務電話：0800-261-233　
WDH-210HA
B & Q(Airforce) AD-210HC 代修服務電話：0800-261-233
　Fujimaru　 FJ-5902 免付費服務電話：0800-637-002　
FJ-5902BD
FJ-5906

除濕機使用注意事項

1. 勿任意改造機體結構或更換零件，非專業技術人員絕不可分解及修理。
2. 勿將電源線破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等。電源線或電源
插頭損壞或鬆弛時，不可繼續使用。
3. 電源插頭的灰塵等要定期清理。保養時，務必將插座上的電源插頭拔起，此外
手潮濕時不可拔插頭。
4. 勿以插拔插頭的方式來操作運轉或停止，在拔插頭時不可拉電線拔起，一定要
從插頭處拔起。
5. 放置在水平且堅固的場所使用，勿在搖晃、傾斜等不牢固的場所使用，以避免
產生振動或異音。
6. 勿將手指、棒子或可燃性物品插入空氣吹出口或吸入口，也不要被異物堵塞。
7. 不可對機體噴灑揮發性油脂、塗料或殺蟲劑。
8. 若需要長期開機使用時，應要有人在場。如要長期不使用、外出或夜間睡眠時，
須將電源插頭拔起。
9. 勿在容易噴濺到水的場所使用，或如浴室等潮濕環境也不要使用。
10. 勿放置在壁櫥內或傢俱的空隙等狹窄場所使用。
11. 應放置於室內使用，請勿在陽光直射或風吹雨淋的場所使用。
12. 採用連續排水時，須注意水管有否彎折及落差等問題，且要使用適當口徑的
水管連接，確認水管周圍溫度不會在冰點以下。
13. 勿將除濕機放置於發熱器具旁。
14. 清理時務必先停止運轉，並拔下電源插頭。
15. 機體要保持乾燥，發現漏水情形，請勿再使用，應儘快送修。
16. 要將除濕機移動時，應先停止運轉，並倒掉水箱中的水，再將電源插頭拔除。

瑕疵除濕機查詢

瑕疵除濕機查詢

除了清單以外，也可以直接透過經濟部標檢局的網站，輸入家中除濕機廠牌、型號，即可快速查詢家裡的除濕機是否為瑕疵除濕機。

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