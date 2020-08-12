LINE 10.13.0 新功能，不僅個人檔案頁面有新變化也讓群組視訊通話更有趣啦 !

LINE 一直是我們現在生活中不可缺少的聊天工具，近日 LINE 發布了 10.13.0 版本更新 ! 這次更新主要是針對 LINE 個人檔案頁面裝飾和群組視訊通話的調整，LINE 不僅讓個人檔案背景可全螢幕顯示，各項功能按鈕也重新排列設計，另外用戶的狀態消息也在更新後更容易閱讀， LINE 也公布近期將會新增「會議室功能」，只要透過網址即可輕鬆邀請好友參加視訊通話，無須建立群組。好啦 ! 廢話不多說，讓我們直接進入全新 LINE 的大改造吧 !

新的個人頁面「裝飾」功能大公開

LINE 10.13.0 新功能，不僅個人檔案頁面有新變化也讓群組視訊通話更有趣啦 !

打開 LINE 個人檔案，發現哪裡不一樣了嗎 ? 多了新的裝飾功能啦 !  這讓女生朋友們怎能不心動呀  !

LINE 10.13.0 新功能，不僅個人檔案頁面有新變化也讓群組視訊通話更有趣啦 !

LINE 更新之前有一部份背景圖片是看不到的，然而，這次更新將個人檔案背景變成全螢面顯示，而個人檔案的各項功能按鈕也重新排列設計，也將功能欄位改為透明 !。接著我們就來點開 LINE 的新功能「裝飾」吧 !

LINE 10.13.0 新功能，不僅個人檔案頁面有新變化也讓群組視訊通話更有趣啦 !
LINE 10.13.0 新功能，不僅個人檔案頁面有新變化也讓群組視訊通話更有趣啦 !

過去在舊版 LINE 中，如果想打造創意風格的個人檔案頁面，只能憑著大頭貼、狀態、背景圖片、背景音樂這些基本的內容設定，在更新後的裝飾功能中，可利用主題、貼圖（不是所有貼圖都支援）、記日器、相框、社群及文字等功能，輕鬆編輯你的個人頁面，讓別人看到與眾不同的風格。

LINE 10.13.0 新功能，不僅個人檔案頁面有新變化也讓群組視訊通話更有趣啦 !

重點來了 ! 竟然可以利用裝飾中的「社群圖示」來連結你的社群網站！只要點擊圖示就能夠開啟社群連結，目前提供 Instagram 、 YouTube 、 Twitter 以及 Facebook 這四大社群平台，對於網美以及常善用 LINE 來進行聯絡的網購、行銷、業務及業配們來說非常適合，根本就是另類自我行銷的好方法 !

LINE 群組視訊通話新功能

LINE 10.13.0 新功能，不僅個人檔案頁面有新變化也讓群組視訊通話更有趣啦 !

這次 LINE 的新功能，能夠在開啟群組視訊前先預覽畫面，開啟時你會發現畫面變得不一樣，變得可以更換背景了，點開「背景」從手機相簿選一張照片來做為群組視訊通話時的背景，小編就實際示範給大家看，畫面中完完全全可以把你身後原本的背景去背掉，完全能把你融入在相片背景中，真的太酷啦 !

LINE 10.13.0 新功能，不僅個人檔案頁面有新變化也讓群組視訊通話更有趣啦 !

還有在群組視訊也能套用「臉部特效」喔 ! 但是有點可惜的地方是背景與臉部特效不能同時開啟。以上就是這次 LINE 10.13.0 的新功能介紹，如果你還沒把 LINE 更新的朋友們，要記得趕快更新這樣才能使用有趣的新功能呦 !

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