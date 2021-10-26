臨時需要線上教學、線上會議...有不安裝任何通訊 App 就能進行的方式嗎？最近小編發現 Dead Simple Screen Sharing 這款線上工具，只需要打開瀏覽器，就能夠輕鬆建立線上會議室，輕鬆分享螢幕畫面、視窗並且透過鏡頭或麥克風與對方開會，需要遠端開會不需要事先加入對方好友，只需要一個連結就能開會，有需要的朋友可以將這款實用的會議工具收下唷。如果這個服務突然連不上線，用 Shareit.video 也能夠無痛取代。

有很多人可能會問，用 LINE、FB 不就可以了？不過很多情況下，是沒辦法（不願意 or 沒必要）加入對方好友，透過這樣的方式只需要一個連結就能夠線上開會，打開 Dead Simple Screen Sharing 之後點擊 Create a new meeting 建立新的會議連結。

然後視窗下面點擊 Screen 選擇要分享的視窗或畫面。

可以選擇分享整個螢幕畫面、視窗或 Chrome 分頁。

分享完畫面後，視窗會出現在下方，如果有聽眾加入的話，能夠在下方看到畫面。如果不想要分享麥克風、鏡頭畫面可以點擊下方按鈕關閉。





與會者點擊連結後，就能夠參與會議啦，不需要輸入名稱、登入即可開會。手機、電腦通通沒問題，也不需要事先下載 App！連結放在下方，提供給有需要的朋友。

傳送門：Dead Simple Screen Sharing