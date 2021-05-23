最近因應疫情，全台全部停課，有許多教學改為線上授課，不過有許多人用 Google Meet 視訊、會議時，出現一個普遍的問題，講者明明已經點擊下一張，與會者、學生的 PPT 簡報畫面卻還停留在未放映投影片的狀態？這到底是什麼問題呢？遇到這樣的情形該如何解決？小編現在就來跟大家分享一下解決方法。

如果你也正在用 Google Meet 處理教學、會議、簡報，上圖的畫面對你來說應該不會太陌生。不過為什麼 PPT 已經播放了，參與者卻反應「投影片放映」？

其實答案很簡單，就是順序。正確的順序是先到 PPT 簡報中，點擊「投影片放映」。

投影片放映時，按下鍵盤 Alt ＋ Tab 鍵，將視窗切換回 Google Meet，然後在點選右下方「立即分享螢幕畫面」>「單一視窗」，然後選擇「PowerPoint 投影片放映」按下分享就可以了。

眼尖的大家有看出問題在哪了嗎？如果選擇「單一視窗」 分享 PPT 再按「投影片放映」的話，Google Meet 分享的是原來的 PPT 視窗（如上圖右側檔名為「地圖集 - PowerPoint」的視窗）

因此若先到 PPT 點擊投影片放映，就可以讓 Google Meet 偵測到這個「投影片放映」的視窗，如此一來就可以成功分享出去囉！如果你剛好也用 Google Meet 遇到同樣的問題，用這個方法就可以解決問題囉。

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