Google Meet 音訊問題

你用 Google Meet 教學時，遇到了「音訊輸出」問題嗎？比如說我現在要分享 YouTube、出版社提供的「電子書」或 MP3 給學生們觀看，雖然 Google Meet 可以分享視窗，不過分享之後自己要講話說明，學生就會聽不到聲音，有沒有兩全其美的方式可以解決 Google Meet 畫面、聲音的問題呢？這邊小編就來跟各位老師、講者們分享一下如何解決這個問題。用 Google Meet 的朋友，全自動點名工具也是線上教學必備，建議所有朋友都安裝起來。

Google Meet 音訊問題

這個解決方式，你必須有手機+電腦兩個設備，而且必須都要能夠連上網才可以。首先，先用手機發起 Google Meet 會議，然後你的手機就是「麥克風」，主要收老師、主講者的講話的聲音，並且可以在手機端看到學生的畫面。

google meet分享螢幕聲音

接著打開電腦，用同一個帳號，加入剛剛手機端發起的會議，請點擊「分享螢幕畫面」，此時電腦端是用來分享 YouTube、電子書、MP3 等需要輸出影音的畫面。

google meet聽不到別人聲音

在電腦端選擇好你要分享的有聲視窗、畫面後，按下分享就可以囉！

google meet麥克風

此時回到手機，就可以看到正常的電子書分享畫面，而且播放電子書聲音時也可以順利播放，此時若老師要說話學生也能夠聽到，透過 2 個設備的操作方式，就可以同時顧及老師聲音、投影片聲音同時播放的問題，學起來了嗎？趕快分享給有一樣問題的授課老師們吧。

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