限時免費 Kingshiper Screen Mirroring 螢幕投放工具，支援 iOS Android 裝置直接投放到 Windows 電腦

在日常生活、工作簡報、教學直播或遊戲串流中，都會有將手機或平板畫面投射到電腦螢幕的需求，這樣不但能讓畫面更大看得更清楚，也方便操控與分享畫面給更多人同時觀看。市面上的投屏工具很多，但在穩定性、畫質、操作便利性與多設備支援上各有優劣。今天限時免費的是 Kingshiper Screen Mirroring 一款支援 iOS、Android 螢幕投放到 Windows 上的投放工具，讓你用最簡單的方式，立刻上手投放的需求，若你目前也缺少這樣的工具，不妨趁限時免費時趕快收下吧！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-kingshiper-screen-mirroring-100-discount

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD KINGSHIPER SCREEN MIRRORING NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次活動是安裝即註冊版。安裝版可以到文末直接下載。

△ 若是使用 Android 手機，開啟軟體後會要求額外安裝 Android 手機上的 APP。

△ 開啟軟體後註冊或是登入號，就可以看到有大概半年的使用期限。

△ Android 手機透過 APP 就可以很迅速地將畫面投放到 Windows 的電腦上，右側就有各種可以使用的工具，包含翻轉、螢幕錄影、截圖、白板功能等等。iOS 裝置使用內建的投放就可以找到 Windows 來投放，而且同時支援多裝置投放到電腦上。

△ 投放畫面很流暢，大家自己試試看就知道囉！

核心功能詳解
功能 功能說明 使用情境
無線 + USB 模式 支援用 WiFi 或 USB 線連接手機與電腦 WiFi 模式方便，USB 模式在網路差或無網路時依然能使用
畫面控制與互動 在電腦上操作手機（滑鼠、鍵盤操作 Android） 做示範、展示應用程式操作、遠端操控
橫／豎螢幕切換 可快速在橫向與縱向畫面間切換 看影片、玩遊戲或縱向式 App 顯示更彈性
螢幕錄製 & 截圖 鏡像時可直接錄影、擷取畫面 製作教學影片、保存操作流程畫面
白板標註 畫面上可直接做筆記、畫線說明 在簡報、教學、線上會議時特別方便
多設備投屏 同時將多部手機／平板畫面投射到同一台電腦 在比較、示範多裝置差異時非常好用
解析度自訂輸出 可根據顯示器或需求調整輸出畫質 若電腦螢幕支援高解析度，可提升畫面清晰度

總的來說 Kingshiper Screen Mirroring 是一款功能完整、操作簡易的投屏／鏡像工具，適合用於簡報教學、遊戲展示、內容製作、遠端協助等多種場景。如果你經常有手機、平板畫面要在電腦上展示或操控的需求，這款軟體非常值得一試。

https://www.kingshiper.com/screen-mirror

安裝版：
Kingshiper Screen Mirroring 2.4.2.0.7z（1DRV下載）
Kingshiper Screen Mirroring 2.4.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Kingshiper Screen Mirroring 2.4.2.0.7z（MEGA下載）
Kingshiper Screen Mirroring 2.4.2.0.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：66.54 MB

2025 手機畫面如何投影到電腦？Kingshiper Screen Mirroring 限時免費工具下載使用
哇哇
哇哇
2025-10-11
