將手機螢幕投影到電腦該怎麼做？今天要跟大家分享的工具 Letsview 幕享完全是一個萬用投影工具，不管你是 iPhone 要投射到 Windows，還是 Android 投射到 Mac，甚至是電腦投射到電腦，通通只要靠這一款工具就能搞定所有螢幕投射需求，而且操作相當簡單，趕快跟著小編來看看如何操作吧！你也可以參考：Scrcpy 將安卓手機投影在電腦螢幕上，超低延遲率支援滑鼠操作

小編就用 Android 投射到 Windows 的情境來示範，首先在電腦端下載 Letsview 幕享，可以到文章最後面載點下載，下載完畢後安裝開啟。

然後在手機端安裝 Letsview 幕享 App，文章最後方一樣有載點，點擊之後安裝開啟。將 Wi-Fi 與電腦連線到同一個網路，此時可以在下方看到電腦設備名稱，點擊之後選擇手機螢幕投影、電腦桌面投影，這邊小編選擇手機螢幕投影。

接下來就能夠在電腦上面看到手機照片囉！不過因為是透過 Wi-Fi 連線的關係，所以螢幕的延遲有點嚴重，若你可以接受延遲的話，這款工具是不錯的選擇喔！因為非常萬用，各種投射情境都能滿足～除了螢幕投影以外，還有下面幾種功能

白板功能

使用幕享投射螢幕時，可以使用白板功能，自由新增下拉線和各種標記，能夠大大提升教學或示範效率。

PPT遥控

PPT 遙控功能可讓你在進行 PPT 簡報時， 將手機當作 PPT 遙控器，遠端遙控 PPT 的播放， 讓你的演講更順利。

螢幕錄影

錄製功能可以幫你在教室或會議室無線投影的過程中， 即時錄下投影畫面，方便結束之後進行複習和整理。

https://letsview.com/zh/

下載：

Letsview 幕享（Windows 下載）：letsview.exe（AOSCDN下載）

Letsview 幕享（Mac 下載）：letsview.pkg（AOSCDN下載）

Letsview 幕享（Android 下載）：letsview.apk（APOWERSOFT下載）

Letsview 幕享（iOS 下載）：這裡