有時候需要在課堂上，需要投射手機畫面到螢幕的時候，可以怎麼做呢？雖然市面上有很多的軟體可以輔助，但是若要做到「低延遲」、「幾乎同步」的螢幕投影怎麼辦？今天要跟大家分享這款 Scrcpy，他是一款在 Github 上面的免費開源工具，下載之後直接插上手機，就可以上手機畫面出現在螢幕中，同時還可以直接用滑鼠操作手機，幾乎時零延遲，如果你有投影手機畫面的需求，快把 Scrcpy 下載到電腦中，絕不會讓你失望。你也可以參考：Mobizen 用電腦控制 Android 手機，並把手機畫面投影到電腦（Mac、Windows）

△ 下載 Scrcpy ( 文末有載點 ) 解壓縮之後，雙擊 Scrcpy 這個檔案，就可以囉。再來要做的就是把你的手機插上電腦，插上電腦前有件非常重要的事情要做。

△ 就是將「USB 偵錯」開啟，一般來說通常都是關閉的，那要如何開啟呢？首先進入手機的「設定」＞「系統」＞「關於手機」

△ 然後找到「版本號碼」的部分，在這邊連點 5 下，開啟「開發人員選項」。每個廠牌的手機開啟開發人員選項的路徑都大同小異，但可能不會完全相同，大家就自己找一下吧。

△ 開啟開發人員選項之後，就可以在「系統」裡面找到啦，找到之後將「USB 偵錯」打開，打開之後就可以插上傳輸線，連接手機跟電腦囉！連接電腦後，記得手機畫面上會出現確認選項，按下確定就 OK 啦。

△ 插上手機之後，螢幕中馬上就會跑出手機的投影畫面，這時候用滑鼠就可以直接操控手機，延遲率可以說是非常低！但唯一的小缺點就是聲音沒有同步。這邊如果你是 HUAWEI 的用戶，沒有辦法投影的話，要先把 Hisuite 檔案管理工具移除，因為 Hisuite 會與 Scrcpy 互相衝突。教學就到這邊啦，有需要的朋友下面有載點，趕快幫電腦加上這個額外技能吧 !

https://github.com/Genymobile/scrcpy/

檔案下載：

scrcpy-win64-v1.10.zip（GOOGLE下載）

scrcpy-win64-v1.10.zip（1DRV下載）

scrcpy-win64-v1.10.zip（MEDIAFIRE下載）

scrcpy-win64-v1.10.zip（本站下載）

檔案大小：19.28 MB