手機畫面投影到電腦有沒有好用的工具？最近小編發現一款全能的 iMyFone MirrorTo iOS/Android 螢幕鏡像輸出工具，不管 Android 還是 iOS 通通可以用，它很強大的是，可以透過鍵盤、外接手把直接控制遊戲，能夠自訂遊戲按鍵，MirrorTo 還內建截圖、會議直播、遊戲串流功能，玩遊戲+直播容易發燙？那就用 MirrorTo 直接把直播的工作交給電腦吧，如果你需要手機畫面投影到電腦，這款工具絕對是首選中的首選！

操作方法非常簡單直覺，首先點擊文章後方連結安裝 iMyFone MirrorTo，安裝完畢後開啟，選擇你的手機系統，小編這裡就以 Android 來作為示範。

然後將你的傳輸線連接手機與電腦。

連接前，請打開你手機的開發人員選項 > USB 偵錯，將 USB 真功能開啟，這個步驟只要是用到螢幕投放功能就需要。

接著插上傳輸線就可以成功將手機畫面投投影到電腦囉。

如果是 iPhone 的話一樣是接上 USB 傳輸線到電腦，iPhone 會詢問是否「信任這部電腦」時，點擊「信任」然後輸入螢幕密碼就可以完成投影啦。(如果電腦上沒有驅動程式的話，需要先安裝驅動程式才能運作)。iPhone 完成投影，必須要再配對藍牙才可以透過電腦控制 iPhone 螢幕。

畫面投影後，我們來看看 MirrorTo 可以操作哪些功能？首先是鍵盤的部分，以射擊遊戲為例，可以直接透過電腦鍵盤、滑鼠來控制手機，實現在電腦上玩手機遊戲的夢想，打開遊戲的操作介面後，點擊畫面下方的鍵盤圖示，將對應的功能按鈕拖移至遊戲對應按鈕即可，可以自訂按鍵、按鈕大小、透明度、靈敏度，如果你有外接遊戲手把也沒問題。

點擊下方相機按鈕即可截圖。

螢幕錄影當然也可以。

錄影完成後影片會直接儲存到電腦中，格式為 MP4。

最後是大家最關心的功能，就是手機畫面串流。點擊下方功能列的流式傳輸 (右邊第二個) 按鈕，就可以串流畫面到視訊、直播中。

遊戲直播的部分，以 YouTube 為例，建立 YouTube 直播後，在 Youtube 介面尋找並複製直播 URL 並設定密碼，貼回軟體中即可開始直播手機遊戲畫面。

會議的部分，可以投放到 Zoom、Teams、Skype 等主流會議軟體中，以 Zoom 為例，開啟 Zoom 主持會議時，在下方找到「相機」後選擇 「MirrorTo Virtual Camera64」就可以輕鬆分享手機畫面啦。聲音的部分則可以選擇系統音量中「Voice Changer Virtual Audio Device WDM」 這個選項，這樣就可以同時分享手機畫面+聲音囉。

如此強大好用的東西當然不是免費的啦，最後來幫大家整理一下價錢，MirrorTo 不論 Windows、Mac 都可以用，終身方案台幣 1796 元、一年方案台幣 1198 元、一個月方案台幣 299 元。如果是長期會用到當然是買終身版最划算囉！

不論是哪一個方案，全部都可以同時用於 5 台裝置，跟大家複習一下 MirrorTo 主要功能：投影 iOS/Android 手機畫面到電腦、在電腦上控制 iOS/Android、鍵盤映射、音源輸入、無限螢幕鏡像輸出、無限螢幕錄影、最高的螢幕解析度、1080P 高解析影片解析度，連結放在下方，有需要的朋友請自行下載啦！

https://www.imyfone.com/screen-mirror/

下載：

iMyFone MirrorTo ( Windows 下載 )

iMyFone MirrorTo ( macOS 下載 )