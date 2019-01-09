免 Apple TV！三星 2019 將發表支援 iTunes 及 AirPlay 2 智慧電視

2019-01-09 09:20:08 9M87
三星智慧電視AirPlay 2

你也是 Apple TV 的愛用者嗎？看電影、無線投影手機畫面非常便利，今天三星這邊帶來好消息！將於 2019 年春季發表新款智慧電視原型，不需要 Apple TV 就能支援 iTunes 及 AirPlay 2。更令人振奮的是， 2018 年款的舊電視將可以透過韌體更新，同步支援 iTunes 及 AirPlay 2！作為整個產業的先鋒，全新的 iTunes 電影及電視節目 App 將為首次在三星智慧電視上呈現，並同步在超過 100 個國家播放，而 AirPlay 2 將支援全世界 190 國家！


三星智慧電視AirPlay 2
△ 如果三星智慧電視可以播放全新的 iTunes 電影及電視節目 App，消費者可以存取它們 iTunes 中本來就有的影片，或是瀏覽 iTunes 商店來租借或購買成千上萬的豐富電影、節目來源，這些電影來源中更有不少是支援 4K 畫質！ iTunes 電影及電視節目 App 將與三星的服務完美接軌，包括 Bixby 及 Universal Guide。

三星智慧電視Apple TV

△ 有了支援 AirPlay 2 的電視，消費者可以直接將手中的 Apple 設備無線投影到三星智慧電視當中，輕鬆投影電影、照片、音樂等手機的影音媒體，而且是直接投影到 QLED 4K、8K 畫質的電視上！包含三星的 Frame、Serif lifestyle 及其它 UHD、HD 的原型機上。

支援 Air Play 2 及 iTunes 有相當多好處，也可以為生活帶來不同的體驗，未來消費者可以直接將手中的 iPhone、iPad 甚至 Mac 畫面，直接投影到家中的智慧電視中，而且不再需要透過 Apple TV 就可以辦到，而且是投影到 4K 甚至是 8K 的高畫質電視中，我想這是非常多消費者所期待的！

https://news.samsung.com/us/samsung-smart-tvs-launch-itunes-movies-tv-shows-support-airplay-2-spring-2019/

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