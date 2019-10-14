Miracast

Windows 本身內建 Miracast 無線投影功能，但如何知道你的電腦是否有支援此功能？今天小編要帶大家來快速檢查，三個步驟就能知道，Miracast 電腦無線投影功能，可以讓 Android 手機使用者，在不需要插著傳輸線的前提下，把手機畫面投射到電腦螢幕上，Miracast 可以說是用來看照片的神器。趕快跟著小編動手查查看，你的電腦是否有支援吧～不到 1 分鐘就能快速檢查完成。

Miracast

△ 首先在工具列按下放大鏡圖示 ( 搜尋功能 )，輸入 DxDiag，有大小寫比較難輸入，建議大家直接複製貼上就 OK 啦。

Miracast

△ 接著就是 DirectX 診斷工具的頁面啦，在這邊可以看到電腦系統資訊，包含時間、電腦名稱、作業系統、語言、系統製造商、型號等...但這些都不是我們要看的，點擊下方的「儲存所有資訊」，將 DxDiag.txt 檔案儲存到你常用的路徑。

Miracast

△ 然後打開 DxDiag.txt 檔案，按下快速鍵 Ctrl＋F 搜尋 Miracast，看到下方搜尋到的狀態是否為劃紅線處的標記「Available」就表示支援。若你的是 Unavailable 就是不支援。

Miracast

△ 確認支援之後，要如何將手機畫面投影到電腦上呢？可以參考：Windows 10 內建接收無線投影功能，Android 手機輕鬆投放螢幕到電腦。只要手機與電腦都有 Wi-Fi 及 Miracast，不需要安裝第三方軟硬體，就能實現無線投影啦，大部分 Android 系統在 4.2 以上都有支援無線投影功能，這應該是目前為止 Windows 系統最方便的無線投影功能，而且真的不需要任何第三方軟硬體，看來以後追劇就更方便啦，或許在簡報上也是不錯的應用！

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電腦是否有支援 Miracast 無線投射，教你快速查詢 參考資料

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Miracast - Free downloads and reviews - CNET Download.com
Miracast App will assist you to scan and mirror your android phone or tab&#39;s screen on smart TV/Display (mira cast enabled) or Wireless dongles... Free
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可以參考「檢查你的Windows 10 PC 是否支援Miracast」文章，若有支援，若有支援 ... 當以看到下圖表示電腦端已備妥，等待你的手機來投影畫面。