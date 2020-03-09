Word 如何不讓插入的圖片不被壓縮？顯示高畫質圖片Excel PPT 也適用

插入 Word 的圖片，如何顯示高畫質？要輸出印刷品時，大家最普遍使用的編排工具就是 Word，像是書稿、海報等，但系統為了節省檔案大小，預設會將圖片壓縮嗎？因此今天小編要來與大家分享，當你需要高畫質圖片時，如何不讓 Word 圖片進行壓縮，讓你顯示原始畫質的圖片？此方法在 PPT、Excel 也適用，話不多說趕快來看教學囉。更多 Word 教學，你也可以參考：Word 檔案儲存打包字體，列印、傳檔字體沒安裝也能照常顯示！

Word 圖片不壓縮

這個方法 Excel、PPT、Word 都是用，當你發現圖片不清晰時可以試試，這裡小編用 Word 來做為示範，首先按下左上方的「檔案」。

Word 圖片不壓縮

找到最下方的「選項」

Word 圖片不壓縮

來到「進階」選項中，向下滑動找到「影像大小和品質」。這裡需要先確定一下，你要將此設定套用到目前文件，還是以後所有的新文件，這要看你的工作情況而定，每人都不同 ~ 這裡小編就選擇目前文件。

Word 圖片不壓縮

選擇完之後，將下方「不要壓縮檔案中的影像」勾選起來，我們可以看到預設是 96 ppi，若你需要印刷的話，建議可以選擇 330 ppi 或更高畫質就可以啦。設定完畢之後按下確定就能夠套用，若你不想要每次進來設定，可以在上一個步驟設為套用到所有文件，若你的工作就是需要編排印刷品，那麼這個設定請趕快設定起來囉！

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