Word 橫格紙

有時候會議、筆記需要一些網格紙、橫格紙來記錄，有沒有方法可以直接用 Word 來 DIY 一張？如此一來就不用去外面買，也不用到網路上下載有的沒的模板，又快又安全，小編本篇就來跟大家分享如何用　Word 自製橫格紙，如果懶得自己做的話，文末也會準備範本檔，直接下載起來就可以用啦。當然你也可以用網路上的網格紙產生器 (例如：Gridzzly) 品質又更精緻了，

Word 橫格紙

由於 Word 的預設邊界邊緣留的比較多，我們要做橫格紙，邊緣可以留少一點，讓格線更接近邊緣增加使用率，我們點擊 Word 上方版面配置 > 邊界 > 自訂邊界。

Word 表格

大家可以看到原始的邊界參數如上圖，小編截圖下來，如果你跟著做之後要復原可以參考這參數來調整。

會議記錄紙下載

我們要將四個邊界都調整為 1CM 後按下確定。

Word 橫格紙

調整完後就可以看到紙張的四個角落邊界已經更接近邊緣囉。

筆記本紙下載

接著我們要透過「插入表格」的方式，來製作 Word 橫格紙，選擇插入 > 表格 > 插入表格。

網隔紙下載

我們可以插入 1 欄、20 列。

Word 教學

接著就可以看到表格已經出現囉，這時候我們幾乎已經完成，只差最後一個就是將表格左右的兩條線移除。

Word 橫線

點擊「表格設計」找到純表格即可。

Word 橫格紙

這時就可以看到我們的橫格紙已經完成啦，如果你做到這一步，發現橫線沒有佔滿整個頁面，代表你的字體調的不夠大。

Word 橫格紙

將字體調到 18 就可以剛好佔滿整張 A4 版面啦，再加個標題後，一張像樣的網格紙就完成囉。範本在下面，各位懶得自己設定就直接下載吧！

Word 橫格紙

下載：
Word 橫格紙 範本檔.docx（GOOGLE下載）

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