許多人有做筆記的習慣,身旁的筆記本絕對不能少,在電腦上當然也需要一款實用的筆記本工具,這次來跟大家推薦 AllMyNotes Organizer 筆記本工具,因為在現在的生活當中,有太多太多的訊息要被記住,可能包含有密碼、書籤、想法、構想、周年紀念日、生日、電話、草稿與圖片等等,可以透過這款工具有結構的管理這些訊息,提供了聯絡人管理、任務列表、提醒與便條工具等等,內建了非常好用的文字編輯工具,絕對你能讓你電腦上的筆記本美美的,限時免費錯過很可惜唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ALLMYNOTES ORGANIZER DELUXE NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,這次的版本是安裝即註冊版本,也可以直到文末下載唷!

△ 這麼好用的工具當然要有繁體中文,初次開啟軟體時可以透過精靈來設定,而且還有多風格的介面可以套用。

△ 精靈模式還可以幫你建立各種不同的預設範本,包含有個人、商業、學校、家庭紀錄、密碼與書籤等等。

△ 樹狀結構在使用上非常的方便,自己整理之後覺得脈絡是非常清晰的,內建的文字編輯工具也很強大,接下來幾張圖片是官方的範例圖,可以更清楚的知道有哪些實用功能唷!

△ 樹狀結構目錄,要找東西相當的方便唷!強大的文字編輯器,要螢光筆、勾選方塊、表格、圖示等等都具備。

△ 搜尋功能當然也不能少,當筆記內容越來越多的時候,搜尋功能很重要的!

△ 在第一層的結構時,可以透過資料夾的方式連顯示資料,有多少子內容也會清楚的表達。

△ 內建多種不同風格的面板可以套用。

△ 筆記本當然也會有隱私問題,可以設定密碼保護起來唷!

http://www.vladonai.com/allmynotes-organizer-what-is-it-about-the-best-outliner-app-usage-ideas

安裝版:

AllMyNotes Organizer Deluxe.exe(GOOGLE下載)

AllMyNotes Organizer Deluxe.exe(1DRV下載)

AllMyNotes Organizer Deluxe.exe(MEDIAFIRE下載)

AllMyNotes Organizer Deluxe.exe(RAPIDGATOR下載)

AllMyNotes Organizer Deluxe.exe(MEGA下載)

檔案大小:4.94 MB