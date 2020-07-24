AllMyNotes Organizer Deluxe 筆記本工具

許多人有做筆記的習慣，身旁的筆記本絕對不能少，在電腦上當然也需要一款實用的筆記本工具，這次來跟大家推薦 AllMyNotes Organizer 筆記本工具，因為在現在的生活當中，有太多太多的訊息要被記住，可能包含有密碼、書籤、想法、構想、周年紀念日、生日、電話、草稿與圖片等等，可以透過這款工具有結構的管理這些訊息，提供了聯絡人管理、任務列表、提醒與便條工具等等，內建了非常好用的文字編輯工具，絕對你能讓你電腦上的筆記本美美的，限時免費錯過很可惜唷！

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AllMyNotes Organizer Deluxe 筆記本工具

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ALLMYNOTES ORGANIZER DELUXE NOW。

AllMyNotes Organizer Deluxe 筆記本工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

AllMyNotes Organizer Deluxe 筆記本工具

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次的版本是安裝即註冊版本，也可以直到文末下載唷！

AllMyNotes Organizer Deluxe 筆記本工具

△ 這麼好用的工具當然要有繁體中文，初次開啟軟體時可以透過精靈來設定，而且還有多風格的介面可以套用。

AllMyNotes Organizer Deluxe 筆記本工具

△ 精靈模式還可以幫你建立各種不同的預設範本，包含有個人、商業、學校、家庭紀錄、密碼與書籤等等。

AllMyNotes Organizer Deluxe 筆記本工具

△ 樹狀結構在使用上非常的方便，自己整理之後覺得脈絡是非常清晰的，內建的文字編輯工具也很強大，接下來幾張圖片是官方的範例圖，可以更清楚的知道有哪些實用功能唷！

AllMyNotes Organizer Deluxe 筆記本工具

△ 樹狀結構目錄，要找東西相當的方便唷！強大的文字編輯器，要螢光筆、勾選方塊、表格、圖示等等都具備。

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△ 搜尋功能當然也不能少，當筆記內容越來越多的時候，搜尋功能很重要的！

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△ 在第一層的結構時，可以透過資料夾的方式連顯示資料，有多少子內容也會清楚的表達。

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△ 內建多種不同風格的面板可以套用。

AllMyNotes Organizer Deluxe 筆記本工具

△ 筆記本當然也會有隱私問題，可以設定密碼保護起來唷！

http://www.vladonai.com/allmynotes-organizer-what-is-it-about-the-best-outliner-app-usage-ideas

安裝版：
AllMyNotes Organizer Deluxe.exe（GOOGLE下載）
AllMyNotes Organizer Deluxe.exe（1DRV下載）
AllMyNotes Organizer Deluxe.exe（MEDIAFIRE下載）
AllMyNotes Organizer Deluxe.exe（RAPIDGATOR下載）
AllMyNotes Organizer Deluxe.exe（MEGA下載）
檔案大小：4.94 MB

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