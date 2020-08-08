當你想在電腦上進行寫文章時，大部分使用者可能都會想到 Word ，但你知道嗎？其實現在線上瀏覽器也有很多文字編輯器，供大家隨手寫做，今天要介紹的 Paperr 是一款優美簡單的文字編輯器，特色能自動將文章儲存於網站內，即使關掉再開起來內容都還在的，可以說是 Nute 的進階版本，還包括維基百科搜尋、直接把內容以郵件方式送出、全螢幕視窗或是下載為 PDF 文件等等。Paperr 還能夠即時計算出目前的段落及字元數。

開啟 Paperr 網站後，你可以選擇看基本介紹或是跳過，如同上圖網站提到的，Paperr 只會把內容儲存在你的電腦，不會有任何資料被同步存到雲端，無須註冊帳號，直接打開網站就能開始寫作。

接著我們可以在 Paperr 進行編輯，小編我就輸入最近很紅的「像極了愛情」題目來發揮一下 ! 另外，在題目上方有「字數統計」功能喲 !

只要圈選文字 Paperr 能快速為文字加上格式，包括 H1、H2 標題、加上粗體、斜體或底線等效果，當然也可為特定內容加上網址連結。左上放的「123」可以切換新的寫作頁面，總共可以寫三篇文章，右上方的功能有維基百科搜尋、把內容以郵件方式送出，列印、下載成 PDF 文件以及全螢幕顯示。

打開維基百科，可以查詢你想要的資訊，不過目前查出來的內容，都是英文版的偶而中間參雜一些中文。如果你對想文章頗有興趣，但又找不到合適的文字編輯器，這款 Paperr 線上編輯工具可以考慮一下，它不只會把內容保存在網站裡，更不會同步上傳到雲端伺服器，對於安全與隱私性來說其實是蠻安全的，大家有興趣的話就來試用看看吧 !

Paperr：http://www.paperr.in/