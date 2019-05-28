Notepad++ 7.7 超強程式編輯器，小而美小而巧小而強大

2019-05-28 09:07:55 哇哇

Notepad++ 是在微軟視窗環境之下的一個免費的代碼編輯器。為了產生小巧且有效率的代碼編輯器，這個在 GPL 許可證下的自由軟體開發專案採用 win32 api 和 STL 以 C++ 程式語言撰寫成，並且選用功能強大的編輯模組 Scintilla。多虧它的輕巧與執行效率，Notepad++ 可完美地取代微軟視窗的記事本。

Notepad++ 的主要功能：

語法高亮度顯示及語法摺疊功能
支援的程式語言：
C    C++    Java    C#    XML    HTML
PHP    CSS    makefile    ASCII art (.nfo)    doxygen    ini file
batch file    Javascript    ASP    VB/VBS    SQL    Objective-C
RC resource file    Pascal    Perl    Python    Lua    TeX
TCL    Assembler    Ruby    Lisp    Scheme    Properties
Diff    Smalltalk    Postscript    VHDL    Ada    Caml
AutoIt    KiXtart    Matlab    Verilog    Haskell    InnoSetup
CMake
  
列印所見即所得(WYSIWYG)
如果你有彩色印表機，你可以把你的原始碼以多種顏色列印出來。

用戶自定程式語言
用戶可自定程式語言：自定的程式語言不僅有語法高亮度顯示功能，而且有語法摺疊功能功能。 註解關鍵字及運算符號亦可自定。詳情請參考用戶自定程式語言線上輔助 ( 畫面一, 畫面二, 畫面三, 畫面四 )。

字詞自動完成功能(Auto-completion)
用戶能做自己的API列表(或從下載專區下載你需要的api檔案) 。一旦api檔案建立完成且在正確的路徑系統，鍵入Ctrl+Space(你可以修改這個鍵盤捷徑)啟動字詞自動完成功能(參考字詞自動完成功能畫面)。欲知更詳盡的資訊，請參考字詞自動完成功能線上輔助。

支援同時編輯多重文件
你可以同時開啟多頁面來編輯。

支援多重視窗同步編輯
用戶可同時有兩個視窗對比排列。你不但能開啟兩個不同文件在分別兩個不同的視窗內 (畫面)， 並且能開啟一個單獨文件在兩個不同的視窗內(clone mode)進行同步編輯。同步編輯的成果將在兩個的視窗內同時更新。請參考同步編輯畫面。

支援Regular Expression搜尋及取代
用戶可用Regular Expression來搜尋及取代一個字串。

完全支援拖曳功能
你可用拖曳功能來開啟文件。你也可以用拖曳功能來變換開啟文件的位置。 你甚至可拖曳開啟文件從一個視窗到另一個視窗。

內部視窗位置可任意移動
  
自動偵測開啟檔案狀態
如果外部修改(或刪除)Notepad++已開啟檔案，用戶將會被通知更新檔案內容(或移除檔案)。

放大與縮小功能
不需要多做介紹，畫面將說明一切。

支援多國語言
支援中日韓視窗環境，及阿拉伯語與希柏來文的視窗環境。請參考 Notepad++ 在中文視窗下，阿拉伯語視窗下以及希柏來文視窗下的畫面。

書籤
用戶可用滑鼠點擊書籤邊行(書籤邊行位於列數邊行右方)或使用鍵盤捷徑Ctrl+F2來標明或移除書籤。使用鍵盤捷徑F2到下一個書籤或Shift+F2到上一個書籤。如欲清除所有書籤，使用選單 尋找->清除所有書籤 。請參考畫面.

高亮度括號及縮排輔助
當插字游標(caret)移至下列字元{ } [ ] ( )旁側時, 此字元與遠方相對應的字元以及縮排輔助(如果存在的話)將會以高亮度來顯示。請參考畫面一, 畫面二。

巨集
用戶可儲存數百個巨集指令，並分配予鍵盤捷徑。

Notepad++ is a free source code editor (and Notepad replacement), which supports several programming languages, running under the MS Windows environment.

This project, based on the Scintilla edit component (a very powerful editor component), written in C++ with pure win32 api and STL (that ensures the higher execution speed and smaller size of the program), is under the GPL Licence.

    * Syntax Highlighting and Syntax Folding
    * WYSIWYG
    * User Defined Syntax Highlighting
    * Auto-completion
    * Multi-Document
    * Multi-View
    * Regular Expression Search/Replace supported
    * Full Drag 'N' Drop supported
    * Dynamic position of Views
    * File Status Auto-detection
    * Zoom in and zoom out
    * Multi-Language environment supported
    * Bookmark
    * Brace and Indent guideline Highlighting
    * Macro recording and playback

http://notepad-plus-plus.org/

x86 免安裝版：
Notepad++ 7.7 32bit.7z（GOOGLE下載）
Notepad++ 7.7 32bit.7z（1DRV下載）
Notepad++ 7.7 32bit.7z（本站下載）
檔案下載：2.55 MB

x64 免安裝版：
Notepad++ 7.7 64bit.7z（GOOGLE下載）
Notepad++ 7.7 64bit.7z（1DRV下載）
Notepad++ 7.7 64bit.7z（本站下載）
檔案大小：2.81 MB

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