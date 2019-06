文字工作者效率最的時候就是心無旁鶩狀態,而好的工具可以讓你更專心在寫作上,Inspire 3 是一款極簡風格的 Markdown 編輯器,讓你在寫作時可以比較不受到干擾,大片的白色畫面讓你更專心於文字上,會激發出更多的創作靈感,支援 Markdown 的語法讓你能在文字上做變化,也支援讓你直接將文章發表到 WordPress 與 Medium 的平台上,這款好工具價值台幣快 1000 元,現在可以馬上免費下載!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD INSPIRE NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗,點選 Enter Key 繼續。

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 OK 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 簡單來看一下介面,基本上是很清爽的,主要文字工作區維持乾淨的背景,讓創作更加集中精神。

△ Markdown 是一種很簡單的文字語法,若是習慣 Markdown 的使用,以後就算是在一般記事本也能工作唷!

△ 各種用法大家就慢慢的學起來吧!!!這是熟能生巧的東西~

△ 也有黑色模式可以使用,若是覺得這樣視覺比較舒服,不妨就這樣來工作。

△ 當然也有全螢幕模式,一旁都是一片白白的!

△ 輸出可以到文本、HTML、DOCX、PDF、WordPress、Medium 與 InspireSheet 的格式。

Inspire 幫你專注於寫作

系統托盤中閃動的圖標、瀏覽器中跳動的動畫,都是你專注寫作的敵人。這些干擾降低你的效率,造就拖延症。而 Inspire 乾淨簡潔、輕量,將所有可能干擾寫作的因素一掃而光。

厭倦在一堆文件和文件夾中來回翻找昨天寫的文件了?

Inspire 一站式管理你的寫作成果

點擊翻找半天還沒找到文件的話,會很沮喪吧?Inspire 的單一文庫將你的成果組織和管理得井井有條。無論是簡單的筆記、學校的論文,還是日常的博客文章,一個簡單的搜索,目標自然浮現。然後就集中精神繼續寫作吧。

想讓作品被以更多的形式看到嗎?

Inspire 靈活多樣的格式導出功能滿足所需

Inspire 可以輕鬆將你的作品以適合的風格導出成 PDF、Word 文檔、Markdown 文件以及 HTML,以便將你的作品輕易和快速傳播到各處。更可以通過簡單的幾次點擊,瞬間將你的作品直接發佈到 WordPress 和 Medium 等平台。

對那些所謂「所見即所得」的,看起來功能繁雜的編輯器感到手足無措嗎?

Inspire 給你一個乾淨簡潔、沉浸式的寫作環境

Inspire 有強大的功能足以讓你擁有愉快的寫作體驗,但它們並不一股腦兒堆砌到你面前。在你需要時,它們會適時浮現。這就是 Inspire 的簡潔與優雅的使你免於不安之道。

幾秒鐘就要保存一下,煩不煩?

Inspire 自動地實時保存和同步你的寫作內容

Inspire 沒有「保存」按鈕,解放你的「保存焦慮」。自動保存你的寫作內容,文件再也不會丟失,甚至意外刪除的內容,也可以被恢復,除非是你自己刻意的刪除。Inspire 還可以通過 Google Drive、Dropbox 和 OneDrive 等雲服務幫你無縫地在多台 PC 之間同步文庫,而雲同步無異於一種更高級的「自動保存」與「備份」,保障數據安全。

主要特性

Inspire 給你一個無干擾的、輕量級的 markdown 寫作環境,提升寫作效率。無論是便箋筆記、博客文章還是小說創作,你只需要聚焦內容,其它的都交給 Inspire。

提升的生產力

Inspire 提供的簡單而又強大的無干擾寫作環境。

乾淨簡潔、直觀的用戶界面

基於標記的文本編輯器,具有語法突出顯示功能

真正全屏模式,徹底的無干擾的寫作環境

深色(暗黑)模式

支持打字機模式

全鍵盤操作支持

終身免費升級

靈活的導出

靈活多樣的格式導出功能,以及排版,使你的作品得以以幾乎任意形式展現。

將你的作品導出為 PDF、DOCX、HTML、MD、RTF、TXT 等文件格式

將你的作品直接發佈到 WordPress

將你的作品直接發佈到 Medium

實時更新預覽

將分組中的所有文稿合併導出成單一文檔

多種設備的支持

對觸摸屏的良好支持,確保你在諸如 Microsoft Surface 系列產品等設備上實現平滑滾動和拖放體驗。

平滑的觸摸屏支持

井井有條的文檔管理

Inspire 文庫以樹狀分組,輕鬆管理文檔。

一個獨立的文庫保存你編寫的所有內容

易於組織管理的分組

支持隱私分組,給分組加上密碼保護

同時操作多個文稿

支持圖片附件

實時的雲同步

Inspire 的實時自動保存和雲同步,讓你的寫作過程既愉快又優雅。

支持自動保存與自動備份

多台電腦之間的雲同步(通過 Dropbox、Google Driver、OneDrive 等雲服務)

