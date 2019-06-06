限時免費 Inspire 3 極簡風格的 Markdown 編輯器，文字創作無干擾

2019-06-06 08:10:01 哇哇

Inspire 3 極簡風格的 Markdown 編輯器，Windows 無干擾寫作應用

文字工作者效率最的時候就是心無旁鶩狀態，而好的工具可以讓你更專心在寫作上，Inspire 3 是一款極簡風格的 Markdown 編輯器，讓你在寫作時可以比較不受到干擾，大片的白色畫面讓你更專心於文字上，會激發出更多的創作靈感，支援 Markdown 的語法讓你能在文字上做變化，也支援讓你直接將文章發表到 WordPress 與 Medium 的平台上，這款好工具價值台幣快 1000 元，現在可以馬上免費下載！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-inspire-100-discount

Inspire 3 極簡風格的 Markdown 編輯器，Windows 無干擾寫作應用

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD INSPIRE NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter Key 繼續。

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△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 OK 啟動。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ 簡單來看一下介面，基本上是很清爽的，主要文字工作區維持乾淨的背景，讓創作更加集中精神。

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△ Markdown 是一種很簡單的文字語法，若是習慣 Markdown 的使用，以後就算是在一般記事本也能工作唷！

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△ 各種用法大家就慢慢的學起來吧！！！這是熟能生巧的東西～

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△ 也有黑色模式可以使用，若是覺得這樣視覺比較舒服，不妨就這樣來工作。

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△ 當然也有全螢幕模式，一旁都是一片白白的！

Inspire 3 極簡風格的 Markdown 編輯器，Windows 無干擾寫作應用

△ 輸出可以到文本、HTML、DOCX、PDF、WordPress、Medium 與 InspireSheet 的格式。

Inspire 幫你專注於寫作

系統托盤中閃動的圖標、瀏覽器中跳動的動畫，都是你專注寫作的敵人。這些干擾降低你的效率，造就拖延症。而 Inspire 乾淨簡潔、輕量，將所有可能干擾寫作的因素一掃而光。

厭倦在一堆文件和文件夾中來回翻找昨天寫的文件了？

Inspire 一站式管理你的寫作成果

點擊翻找半天還沒找到文件的話，會很沮喪吧？Inspire 的單一文庫將你的成果組織和管理得井井有條。無論是簡單的筆記、學校的論文，還是日常的博客文章，一個簡單的搜索，目標自然浮現。然後就集中精神繼續寫作吧。

想讓作品被以更多的形式看到嗎？

Inspire 靈活多樣的格式導出功能滿足所需

Inspire 可以輕鬆將你的作品以適合的風格導出成 PDF、Word 文檔、Markdown 文件以及 HTML，以便將你的作品輕易和快速傳播到各處。更可以通過簡單的幾次點擊，瞬間將你的作品直接發佈到 WordPress 和 Medium 等平台。

對那些所謂「所見即所得」的，看起來功能繁雜的編輯器感到手足無措嗎？

Inspire 給你一個乾淨簡潔、沉浸式的寫作環境

Inspire 有強大的功能足以讓你擁有愉快的寫作體驗，但它們並不一股腦兒堆砌到你面前。在你需要時，它們會適時浮現。這就是 Inspire 的簡潔與優雅的使你免於不安之道。

幾秒鐘就要保存一下，煩不煩？

Inspire 自動地實時保存和同步你的寫作內容

Inspire 沒有「保存」按鈕，解放你的「保存焦慮」。自動保存你的寫作內容，文件再也不會丟失，甚至意外刪除的內容，也可以被恢復，除非是你自己刻意的刪除。Inspire 還可以通過 Google Drive、Dropbox 和 OneDrive 等雲服務幫你無縫地在多台 PC 之間同步文庫，而雲同步無異於一種更高級的「自動保存」與「備份」，保障數據安全。

主要特性

Inspire 給你一個無干擾的、輕量級的 markdown 寫作環境，提升寫作效率。無論是便箋筆記、博客文章還是小說創作，你只需要聚焦內容，其它的都交給 Inspire。

提升的生產力

Inspire 提供的簡單而又強大的無干擾寫作環境。

  • 乾淨簡潔、直觀的用戶界面
  • 基於標記的文本編輯器，具有語法突出顯示功能
  • 真正全屏模式，徹底的無干擾的寫作環境
  • 深色（暗黑）模式
  • 支持打字機模式
  • 全鍵盤操作支持
  • 終身免費升級

靈活的導出

靈活多樣的格式導出功能，以及排版，使你的作品得以以幾乎任意形式展現。

  • 將你的作品導出為 PDF、DOCX、HTML、MD、RTF、TXT 等文件格式
  • 將你的作品直接發佈到 WordPress
  • 將你的作品直接發佈到 Medium
  • 實時更新預覽
  • 將分組中的所有文稿合併導出成單一文檔

多種設備的支持

對觸摸屏的良好支持，確保你在諸如 Microsoft Surface 系列產品等設備上實現平滑滾動和拖放體驗。

  • 平滑的觸摸屏支持

井井有條的文檔管理

Inspire 文庫以樹狀分組，輕鬆管理文檔。

    • 一個獨立的文庫保存你編寫的所有內容
  • 易於組織管理的分組
  • 支持隱私分組，給分組加上密碼保護
  • 同時操作多個文稿
  • 支持圖片附件

實時的雲同步

Inspire 的實時自動保存和雲同步，讓你的寫作過程既愉快又優雅。

  • 支持自動保存與自動備份
  • 多台電腦之間的雲同步（通過 Dropbox、Google Driver、OneDrive 等雲服務）

https://www.inspire-writer.com/

免安裝版：
Inspire 3.0.2.7z（GOOGLE下載）
Inspire 3.0.2.7z（1DRV下載）
Inspire 3.0.2.7z（BANKUPLOAD下載）
Inspire 3.0.2.7z（本站下載）
檔案大小：29.87 MB

安裝版：
Inspire.exe（SHAREWAREONSALE下載）
Inspire.exe（GOOGLE下載）
Inspire.exe（1DRV下載）
Inspire.exe（BANKUPLOAD下載）
檔案大小：33.74 MB

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