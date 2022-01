比起使用 Office 的文書工具,我更愛純文字的工具,沒有文字格式的世界更加清楚明白,文字編輯器很多款,這次和大家推薦的是 Text Editor Pro,雖然有個 Pro 專業版,不過實際上是免費軟體,而且是強大的文字編輯工具,支援各種程式語言的高亮顯示,超過 300 個自定義選項,超過 100 個現成的風格面板可以使用,支援數字單位換算、文字內容比較、JSON / SQL / XML 格式化等等,並且可以支援 SFTP 的使用,若是直接更改伺服器上的檔案會更加方便唷!

Powerful text editing tool with syntax highlighting support for programming languages and scripts, multi-caret and synchronized editing, code/text folding, over 300 options for customizing, over 100 ready made skins, character map, numerical unit convert tool, text compare, JSON/SQL/XML formatter, and support for multiple directories (also SFTP) and search results.

32bit 免安裝版:

Text Editor Pro 19.1.0 32bit.7z(GOOGLE下載)

Text Editor Pro 19.1.0 32bit.7z(1DRV下載)

Text Editor Pro 19.1.0 32bit.7z(MEDIAFIRE下載)

Text Editor Pro 19.1.0 32bit.7z(RAPIDGATOR下載)

Text Editor Pro 19.1.0 32bit.7z(MEGA下載)

檔案大小:4.21 MB

64bit 免安裝版:

Text Editor Pro 19.1.0 64bit.7z(GOOGLE下載)

Text Editor Pro 19.1.0 64bit.7z(1DRV下載)

Text Editor Pro 19.1.0 64bit.7z(MEDIAFIRE下載)

Text Editor Pro 19.1.0 64bit.7z(RAPIDGATOR下載)

Text Editor Pro 19.1.0 64bit.7z(MEGA下載)

檔案大小:4.80 MB