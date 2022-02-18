逐字稿產生器

製作影片最耗時的是什麼？入榜前三名肯定有「上字幕」，今天就是要來跟大家分享，如何用最快的時間上好字幕，最近小編發現一款非常強大的「語音轉文字」工具 cSubtitle，不論是影片、錄音檔要產生逐字稿，都能夠精準、快速的產生，產生完畢後，還可以下載為 TXT、DOCX、SRT、VTT 等文字檔，完全無須帳號，最快幾分鐘內就可以辨識完成，非常推薦給需要字幕、逐字稿的朋友使用！若覺得處理的免費時數太短，也可以參考 Web Speech to Text 自動字幕產生器

逐字稿產生器

進入 cSubtitle 首頁後，選擇好語言，有國語（繁體）、普通話（簡體）、粵語（繁體）及英文可以選擇。

上傳錄音檔及影片的限制有：

  • 容量不得高於 4GB
  • 時長 300 分鐘
  • 支援的格式包括影片檔 MP4/MOV 或錄音檔 MP3/WAV/M4A/OGG/WMA

語音轉文字

上傳之後 cSubtitle 就會開始產生字幕啦。

影片字幕產生器

轉換完成後，就可以看到下載頁面囉，有.txt、.docx、.srt、.vtt 等格式可以選擇，直接點擊即可下載。

cSubtitle

不過免費版本只能產生前 3 分鐘，如果需要更長的時間，就必須付費成為專業版用戶， 專業版用戶 100 分鐘 US$ 9.95、500 分鐘 US$39.95... 買越多越便宜。

影片轉文字

點擊「線上逐字稿編輯器」可以校對 cSubtitle 產生的字幕，不用在播放器與 Word 中不斷切換打字，可以一鍵播放與暫停 (F2) 及調整語速。整體來說真的是非常好用的逐字稿、字幕產生器，影片轉文字也非常快速，一小時的影片只要 10 分鐘就能轉完文字，連結放在下方，有需要的朋友請收下啦。

傳送門：cSubtitle

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