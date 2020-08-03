Nute 微型線上記事本，內容隨時保存網頁關閉也不會消失

電腦中記事本就是方便，手機 APP 記事本也是，那麼瀏覽器可以記事嗎？Nute 這款線上記事本工具真的讓我嚇到了，因為他更貼近了我的生活與使用習慣，電腦記事本我不會隨時開啟、手機 APP 記事本也是，偏偏瀏覽器對我來說是一定存在的，Nute 其實就是一個空白的線上記事本，輕量到即使在連線品質不良的情況下也可立即載入，開啟後就直接是編輯功能，沒有帳號系統，無需註冊登入就能使用，可以將手寫日記的習慣改成在電腦上，或是當成工作紀錄使用也頗方便的唷！

Nute : https://nute.app/

當我們開啟 Nute 網站就可以直接做編輯的動作，整個頁面任你隨便輸入文字，可別以為它還沒讀取完，它真的非常輕量化、小巧而且沒有其他功能，打開頁面就能即時載入。對於中英文內容方面也完全沒有問題，Nute 沒有提供所謂的文字編輯器，所以也沒有格式編輯，從其它地方將內容複製貼上後格式不會保留，和 Windows 的記事本一樣。

Nute 網站最大特點，就是會保存所有你所輸入的內容，即使將瀏覽器或分頁關閉，下次再打開 Nute 你所打的資料還是會保留在網站上，無需手動儲存。

Nute 微型線上記事本，內容隨時保存網頁關閉也不會消失

想將 Nute 文字內容匯出的話，右下角有一個「Download」按鈕，點選就能取得 note.txt 純文字格式，接著就可以直接儲存或是直接開啟檔案。Nute 同時也是一個漸進式網頁應用程式（Progressive Web App），使用者可以安裝到 iOS、Android、Windows 和 macOS 離線操作，這項服務不會有廣告、沒有追蹤功能，而且永久免費，想體驗讓我那麼驚嚇的 Nute 嗎？試試看吧！

Nute : https://nute.app/

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