寫日記是許多人的習慣，我也曾經有這個習慣，不過現在若是要寫可能更愛打字一些，這次分享的 Daily Journal 是一款簡單實用的日記工具，點選日記上方的日期後就可以開始撰寫，主要都是純文字格式的紀錄，而這日記可以自己設定密碼，不怕別人打開軟體就可以看到，註冊版本更支援日記的匯入與匯出，內建多種風格面板可以套用，像我自己也是用類似的工具在記錄小朋友的成長日記，以前工作的時候也會記錄工作的日常等等，現在這款 Daily Journal 註冊版可以直接給大家下載唷！

△ 從活動頁面點選 Download Now Daily Journal 可以下載到活動壓縮檔案，裡面包含有安裝檔案與這次的活動序號，或是可以直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，點選 Enter License Key。

△ 之後貼上這次活動所取得的序號，點選 OK 後應該就可以順利啟動囉！

△ 開啟軟體後會有一個登入畫面，初次使用選擇 Create New User。

△ 設定自己的帳號名稱與密碼，密碼也可以是空白的，當開啟軟體後就可以直接登入。若是有設定密碼，也請填寫 E-Mail 的部分，當忘記密碼時才有機會取回。

△ 軟體的介面很簡單，上方就是日曆，點選到日期之後就可以開始在下面填寫內容，純文字格式的內容。如果要能改顏色或是貼圖片，iDailyDiary 是我目前持續有在用的。

△ 內建有搜尋功能，未來要尋找內容也會方便快速許多，這就是使用電腦寫日記的好處啊！

△ 內建超級多種佈景風格，使用 Ctrl +T 可以切換。

△ 最後我設定了一個黑底黃字的風格，感覺還不錯！輸入框的背景、文字字型、文字顏色與大小都可以自己設定。喜愛的話就下載下來試試看吧～

https://vovsoft.com/software/daily-journal/

安裝版：

Daily Journal 5.7.zip（GOOGLE下載）

Daily Journal 5.7.zip（1DRV下載）

Daily Journal 5.7.zip（MEDIAFIRE下載）

Daily Journal 5.7.zip（RAPIDGATOR下載）

Daily Journal 5.7.zip（MEGA下載）

檔案大小：4.99 MB

免安裝版：

Daily Journal 5.7.7z（GOOGLE下載）

Daily Journal 5.7.7z（1DRV下載）

Daily Journal 5.7.7z（MEDIAFIRE下載）

Daily Journal 5.7.7z（RAPIDGATOR下載）

Daily Journal 5.7.7z（MEGA下載）

檔案大小：4.40 MB