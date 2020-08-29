有寫日記習慣的你，該如何更快速的知道每一天的情緒如何呢？可以試試看 Feelo 情緒日記 App。不知道現在還有多少人會把今天愉快或不愉快記錄在日記中呢？隨著年紀漸漸增長之後，不管心情開心還是難過，都不會輕易的表現在臉上。不過當心情不好時，總是需要一個發洩管道， 不管是找個人說出來，還是拿張紙寫下來都比放在心裡更好，若臨時找不到可抒發的工具，可以藉由日記寫下今天的種種不愉快也是另一種發洩方式。這次要介紹的 Feelo 提供 16 種不同的心情選項，包含快樂、興奮、著迷、冷靜、好奇、嫉妒、不滿、生氣、害怕、焦慮等等眾多可愛表情，可以用你當天的心情來做選擇，也能在 Feelo 中將心情用文字記錄起來，日後在往回看時，可以想想看當時為什麼可以這麼沮喪這麼生氣，是什麼方法讓我度過那一天的不愉快！





iPhone 及 iPad 兩款都可以免費下載 Feelo ，下載完之後，Feelo 會問你叫什麼名字！可以在下方輸入你的名稱，按下「Continue」繼續下一步。

接著點擊「＋」就可以開始輸入你的心情了，Feelo 會問你今天心情如何，並提供你 16 種不同心情給你選擇。真的很感動，Feelo 你是今天第一個問我心情如何的 App 而不是人 ! 嗚嗚 !

接著小編選好今天的心情，在上面寫下小編今天為什麼開心 ? 喔 ! 因為小編住台南，雨從早上就一直下個不停，跟我女友生氣的時候一樣，從來沒有停過，也不知道在生氣什麼，真的是很棒 XD ! 寫好之後點擊「Save Mood」儲存。

儲存完之後，可以在 Feelo 主頁看到今天紀錄的表情圖案，點開那個笑臉就可以查看今天到底為了什麼事情在笑了 ! Feelo 情緒日記 App，一天不限制記錄次數，所以可以盡情的在 Feelo 裡抒發你的各種情緒，想寫就可以隨時拿起手機紀錄一下，多麼方便的情緒日記 App，大家還不趕快來下載嗎 ?

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