像極了愛情意思
你的臉書最近有被「像極了愛情」洗版嗎？任何朋友貼文，不管內容打了什麼，一定要在最後面補上像極了愛情」，這句網路瘋傳的金句到底是什麼梗？「像極了愛情」這句話要怎麼正確使用？本篇幫大家整理出來，學好後馬上就可以發一篇「像極了愛情」貼文，跟上最新流行的貼文金句吧。


「像極了愛情」是什麼梗？

像極了愛情其實從 2019 年就在對岸相當流行，在網易雲音樂評論上，大陸網友對《我曾》這首歌的評論「玩歸玩，鬧歸鬧，曖昧上頭的那幾秒，像極了愛情」，這則評論形容得相當貼切，因此吸引了許多大陸網友轉傳


《我曾》歌詞：

作詞：隔壁老樊
作曲：隔壁老樊
編曲：黃超

我曾被無數的冷風吹透我胸口
我曾被遙遠的夢逼著我仰望星空
我曾被無數的嘲諷 讓我放棄我的音樂夢
我曾被無數的黃土 淹沒我的澎湃洶湧

我曾想要我的歌聲 無盡沉淪的感動
我曾把他們當做我風雨過後 那一道彩虹
我曾把墮落的原因 都丟給時間
我曾把機會 就扔在我眼前
我曾把完整的鏡子打碎
夜晚的枕頭都是眼淚
我多想讓過去重來 再給我一次機會
我想說過去的時間 我誰都不為
除了空談 也就是 事事非非

我曾想要我的歌聲 無盡沉淪的感動
更多更詳盡歌詞
我曾把他們當做我風雨過後 那一道彩虹
我曾把墮落的原因 都丟給時間
我曾把機會就扔在我眼前
我曾把完整的鏡子打碎
夜晚的枕頭都是眼淚
我多想讓過去重來 再給我一次機會
我想說過去的時間 我誰都不為
除了空談 也就是事事非非

我曾把完整的鏡子打碎
夜晚的枕頭都是眼淚
我多想讓過去重來 再給我一次機會
我想說過去的時間 我誰都不為
除了空談 也就是事事非非
除了空談 也就是事事非非

像極了愛情
（圖片來源：蘇三毛 Facebook）

這幾天台灣也開始爆紅，原因是蘇三毛導演，在自己的臉書上分享「教你如何寫詩」貼文，搭配一張鋼筆所寫的圖文，引起許多網友瘋傳而爆紅。

昨天才寫了一篇關於詩的體悟 結果被一堆沒氣質的傢伙說我怪怪的 像極了愛情 #這圖不是我寫的也是轉來的

蘇三毛發佈於 2020年7月28日 星期二

不過後來蘇三毛導演澄清，這圖片也是轉傳而來，最後發現是由一名在物業管理上班的王姓網友所寫的，後來被蘇三毛導演、內政部等粉專轉傳。

「像極了愛情」如何用？

「像極了愛情」最會如此多人瘋傳，也是因為它的使用方法非常簡單，只要任意寫下兩個句子，並在後方加上「像極了愛情」，就可以看起來像是一首詩。

像是王姓網友所寫的：

冷氣師傅說這周不會來
下周也不一定
像極了愛情

看起來的確是首有模有樣的現代詩，不過這句話到底有什麼魔力，為什麼看上去會像是一首詩呢？

這句話之所以如此經典又萬用，全來自於大家對於愛情的經歷，有無奈、有無常、有想像、有時冷、有時熱，我想這就是愛情的模樣，如此美好，卻又如此無奈。大家學起來了嗎？趕快現學現賣用起來吧！

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