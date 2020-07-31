LG 最新輕旗艦 5G 手機 LG VELVET 超美「蛋糕機」來囉，搭載 6.8 吋 FHD+ POLED 螢幕、採用高通 S765G 處理器、6GB+128GB 儲存空間（最高可用 microSD 擴充至 2TB）、三主鏡頭配置，具備 4300mAh 電池容量，於 7/31 日正式開賣，售價新台幣 19,900 元，將於中華電信獨家開賣。台灣目前支援的 5G 頻段有哪些？可以參考：電信業者 5G 頻段懶人包

此次在台灣上市一共有 4 種顏色，分別是：奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍及黑森林巧克。

螢幕及機身

正面為 6.8 吋 20.5 : 9 的 POLED 螢幕，螢幕及背蓋皆採用 3D Arc 曲面機身設計，背蓋採用康寧第六代強化玻璃材質製成，機身厚度 7.9mm，機身重量只有 180 克，拋開以往風格，外型除了更加俐落之外，握感也變得更好。

LG VELVET 可搭配 LG Daul Screen 配件使用（此配件須加購），兩個 6.8 吋螢幕能夠滿足多情境、多功能使用需求。

電源鍵獨立在手機機身右側邊。

左側則為音量鍵及語音助理按鍵。

LG VELVET 保留了 3.5mm 耳機孔，與 USB Type-C 位在手機底部，支援 Qi 無線充電，具備 NFC。

上方則為 SIM 卡槽（Nano SIM），支援 4G + 5G 雙卡雙待，LG VELVET 支援的 5G 頻段有：n28、n5、n3、n1、n40、n78。

三主鏡頭

背面採用三主鏡頭為上下垂直排列，分別為：標準鏡頭、廣角鏡頭及肖像鏡頭，以下為鏡頭詳細規格：

標準鏡頭：4800 萬畫素、廣度 79 度、F1.8

廣角鏡頭：800 萬畫素、廣度 120 度、F2.2

肖像鏡頭：500 萬畫素、廣度 81 度、F2.4

前鏡頭與前螢幕採用水滴型設計，前鏡頭畫素為 1600 萬畫素、拍攝廣度 73 度，光圈則為 F1.9。

相機內建消費者喜愛的 AI 模式，能夠根據不同的場景切換拍照模式，隨手拍都是大師級照片。另外，影片拍攝越來越普及，LG VELVET 具備穩定錄影功能、支援夜間拍攝，即使在搖晃劇烈的場景、低光源的環境中，都能以更高的影像品質紀錄生活。

LG 獨創 3D Sound 極致影音體驗

LG VELVET 搭載獨創 3D Sound 引擎技術、可辨識正在聆聽的音源，並自動套用最理想的音質設定，無論追劇或聽音樂，就能享有劇院般的細膩音效。

顱內高潮 ASMR 音效

LG VELVET 在錄製影片時，另外有兩種特殊的收音模式，第一種是搭載ASMR 錄音技術，無論是煎蛋時滋滋響的聲音、咬碎洋芋片的聲音，都能輕鬆錄製。

第二種則是語音對焦技術，能夠自動將聲音聚焦在影片中正在說話的人物，並將底噪降到最低，拍影片時能夠更輕鬆完成收音。

上市時間與售價

LG VELVET 將於 7/31 正式開賣，售價新台幣 19,900 元，將由中華電信獨家開賣。

詳細資訊：LG 官網