說到近期科技圈最熱門的應該就是 5G 莫屬了吧 ? 想必大家都對 5G 還是有諸多疑問，雖然台灣相較亞洲幾個大城市，起跑時間比較晚，但我們也在 7 月邁入 5G 時代了，不過話說回來，到底什麼是 5G？5G 對一般消費者來說影響有多大？今天就帶大家探討網路上 10 大 5G 的疑問吧！

到底什麼是 5G 呢 ?

其實簡單來說 5G 就是，第五代的行動通訊網路，我們知道過去從 1G 時代開始我們就可以使用手機來通話了，2G 則是可以發送簡訊及純文字的 EMAIL ，3G 則帶來了行動網路，4G 則是有更穩定的寬頻及速率，可以傳送影像檔案，甚至可以在手機上觀看 1080P Full HD 畫質的串流影片，而就在 4G 發展的十年之後，我們已無法滿足現今的需求，這也使得各國都紛紛推出 5G 網路，因為 5G 高速、低延遲、多連結等三項優勢，它可以提更快速和穩定的網路品質，如果在理想的狀態下 5G 會比 4G 快上 100 倍，相當驚人。

5G 對於一般消費者來說影響有多大 ?

我們知道 5G 它擁有低延遲的特性，比起 4G 它所標榜的延遲時間約為 0.001 秒，所以幾乎是感覺不到延遲的，這對於在遠端醫療、車聯網以及無人駕駛領域等等，都可以有更零時差的連結，另外再 5G 多連結的優勢下，未來以 5G 串聯行動裝置、電腦運算、VR 和 AR 等等裝置，將不再是難事，不管是醫療或是娛樂層面，最終都會打破時間與空間的限制，一步步接近電影一級玩家所描繪的藍圖。最有感的還是 5G 的速度升級，5G 和 4G 網路在同樣下載高達 1.74G 的絕地求生M遊戲所需花費的時間，在 5G 的網路下，不到一分鐘就能下載完畢，4G 則是花費將近 2 倍的時間才完成。

什麼是 5G 頻段與寬頻 ? 台灣 5G 頻段 ?

由於不同的無線通訊技術，都有不同的運作頻段，而無線頻段之間又具有排他性，所以 5G 也必須要有特定運作的頻段才行，而台灣 5G 的釋照頻段共有三個，分別為 3.5GHz 頻段的 270MHz 頻寬、28GHz 頻段的 2500MHz頻寬以及 1800MHz 頻段的 20MHz 頻寬，這三個當中五大電信只競標 3.5GHz 與 28GHz 這兩個頻段，簡單來說，3.5GHz 屬於中頻段，是全球主流的頻段，不論是在生態鏈或設備都相當成熟，因此最熱門。28GHz 為高頻毫米波，原則上擁有高速率、低延遲而且可以傳輸更多資料量，適合垂直場域及企業專網使用。

可以參考：電信業者 5G 頻段懶人包，目前有哪些手機支援 5G 了呢？

目前五大電信的頻段分布 ?

我們用上圖來解釋，以 3.5GHz 頻段釋放出的 270MHz 頻寬來看，共有魚頭、魚身、魚肚和魚尾之分，魚頭為3.3GHz ~ 3.4GHz 100MHz 的設備不成熟，導致 5G 延後開台；魚身至魚肚為3.4GHz ~ 3.5GHz 5G訊號較乾淨、不受擾，是最早可以開台的頻段；魚尾為 3.5GHz ~ 3.57GHz ，有趣的是亞太電信是這五大電信商裡，唯一沒有在 3.5GHz 主流出手的廠商，它只有得標 28GHz 頻段的部分。

哪裡有 5G 網路可以使用 ?

5G 基地台佈建範圍和詳細資訊，不過就目前資料上來看，率先取得 5G 基地台建設許可的中華電信，規劃在年底前完成至少 3000 座的基地台，遠傳也喊出年底至少完成 2000 座 5G 的目標，初期大家想要用比較穩定 5G 網路的話，應該還是要在人口密集度較高的六都及市區。

5G 訊號涵蓋範圍請參考：5G 申辦之後你家有訊號嗎？五大電信 5G 涵蓋率查詢

要換手機才能使用 5G 嗎？

基本上如果要使用 5G 網路的話，就得要換上 5G 的手機才行，不過像亞太就有展示 5G 行動分享器，將 5G 頻道轉換成 WI-FI 熱點，亞太說使用者不需另外購買昂貴的 5G 手機，就可以在原本的 4G 手機中享受如同 5G 的高上網能力。

進入 5G 時代，4G 手機還能用嗎？

答案是可以的，台灣 4G 網路執照一直到 2031 年底才會到期，等於說 4G 與 5G 會有將近十年的時間並行，暫時不用擔心現在的 4G 手機，無法在 5G 開台之後使用的問題。

現階段共有那些 5G 手機？

台灣目前市面上可以買到的 5G 手機，包含了 Samsung S20 系列、LG V60 ThinQ 5G 以及 Sony Xperia 1 ll ，比較可惜的是其他多款中國 5G 手機，因為特殊的因素，雖然上市了可是卻沒有引進台灣，不過相信今年下半年將會有多款 5G 手機陸陸續續在台灣推出，像今年八月份將有 HTC U20 5G 上市。（目前有哪些手機支援 5G 了呢？）

4G 升級 5G 要換 SIM 卡嗎？

由於 5G SIM 卡跟 4G SIM 卡相同，卡槽也是相容的，所以 4G 用戶想要升級到 5G 網路，基本上只要向電信業者申辦 5G 資費方案，並且更換到 5G 手機，不用換 5G SIM 卡就能使用。

5G 資費會變貴嗎？

答案是肯定的，現階段中華電信與台灣大哥大都有公布大家最關心的 5G 資費的資費方案，我們以中華電信八種月租方案選擇為例，月租費從 599 到 2699 不等，內含行動上網、語音通話、5G 應用服務、VIP 升級等等的內容，如果要享有中華電信 5G 吃到飽，最低要月繳 1399 起。