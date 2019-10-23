每年 1111 電信業者都會祭出超殺優惠，今年也不例外，甚至 1111 都還沒到，亞太電信就提前開跑，推出月付 11 元免費流量 1GB 不限速，10/18 起至 11/8 每周五、11/11 周一早上 10：10 準時開搶，限量 11111 組，有要搶優惠的記得 11/11 前，每周五早上都要開搶！下面幫大家整理好活動資訊。

如何搶門號？

( 一 ) 領取活動序號

△ 填寫真實資料，並成功送出資料，系統即發送簡訊領取活動序號與申辦程序說明。

活動序號索取頁面：http://gteshop.aptg.com.tw/campaign/doublell.html

（二）前往網路門市完成申辦

△ 依活動簡訊內容，於指定時間及網址進行申辦。

（三）配送

兩種配送方式，第一種為選擇萊爾富購卡，無需等待物流配送時間，挑戰 1 小時開通。第二種為超商超取。

（四）門號開通

依照步驟三的配送方式，依照完整指示即可開通門號，詳細步驟可以參考亞太電信活動官方網頁

月租 11 元活動開搶時程

△ 從 10/18 ~ 11/8 每個禮拜五早上 10 點 10 分開搶，還有 11/11 周一當天，搶到後保留 4 天的機會，最後申辦期限為 4 天後的晚上 11:59 止。

亞太電信 1111 優惠資費內容