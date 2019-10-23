每年 1111 電信業者都會祭出超殺優惠，今年也不例外，甚至 1111 都還沒到，亞太電信就提前開跑，推出月付 11 元免費流量 1GB 不限速，10/18 起至 11/8 每周五、11/11 周一早上 10：10 準時開搶，限量 11111 組，有要搶優惠的記得 11/11 前，每周五早上都要開搶！下面幫大家整理好活動資訊。
如何搶門號？( 一 ) 領取活動序號
△ 填寫真實資料，並成功送出資料，系統即發送簡訊領取活動序號與申辦程序說明。
活動序號索取頁面：http://gteshop.aptg.com.tw/campaign/doublell.html
（二）前往網路門市完成申辦
△ 依活動簡訊內容，於指定時間及網址進行申辦。
（三）配送
兩種配送方式，第一種為選擇萊爾富購卡，無需等待物流配送時間，挑戰 1 小時開通。第二種為超商超取。
（四）門號開通
依照步驟三的配送方式，依照完整指示即可開通門號，詳細步驟可以參考亞太電信活動官方網頁
月租 11 元活動開搶時程
△ 從 10/18 ~ 11/8 每個禮拜五早上 10 點 10 分開搶，還有 11/11 周一當天，搶到後保留 4 天的機會，最後申辦期限為 4 天後的晚上 11:59 止。
亞太電信 1111 優惠資費內容
|月租費
|11 元
|合約期間
|不綁約
|身分限制
|新申辦 / 攜碼 (每一身分證現辦一門)
|上網優惠
|4G上網優惠
|免費 1GB，超量降速 128Kbps
|超過傳輸量
|每加購 1GB 收費 $30，每月數據傳輸最高收費 $299(含月租費)，即可享不限速上網吃到飽。
|語音優惠
|網內
|$1/分(以秒計費)
|網外(含市話)
|$1/分(以秒計費)
|簡訊優惠
|網內
|$1/則
|網外
|$1/則
|設定費
|$300
|預繳款
|$100
http://gteshop.aptg.com.tw/campaign/doublell.html