LINE 帳號盜用

LINE 詐騙又變種啦！這次的詐騙大家要小心啦，因為會造成 LINE 帳號被盜，如果你收到可疑的連結，點開來看到類似上方的登入畫面可要小心啦，這次利用 QRCode 詐騙，按下登入後你的 LINE 就會被盜用，馬上被對方登入啦！除了避免點擊可疑連結之外，小編也要跟大家分享萬一不小心點到怎麼辦？

LINE 帳號盜用

△ 有許多人相傳看到 http://line.me 開頭的網域不要點，不過這只對了一半，因為有許多 LINE 官方服務，都是用 line.me 作為開頭的，因此要正確判斷是不是盜取帳號的惡意連結，就在點開以後，會出現上圖右方的畫面，標準的形式就是一個 QRCode 加一個「登入」按鈕。

點下去就會被盜用？怎麼辦到的？

是的，點下去你的帳號就會暴露於風險中，還記得 LINE 的登入方式除了用 Email 或電話號碼之外，還有一個掃描 QRCode 就能登入的方式嗎？有心人士就利用了這點，將 QRCode 及登入連結包裝在網址中，太順手點擊進去，帳號馬上就落入對方手裡！

如何預防？不小心點到怎麼辦？

LINE QRCode 詐騙

△ 那要如何預防呢？如果你不會在電腦版、iPad 登入的話，可以到設定 > 我的帳號 > 允許自其他裝置登入，把這個選項關閉，如此一來就算不小心點到惡意連接登入，也無法從其他裝置登入。不過若是要用電腦版 LINE 的話，這項還是要開啟的，實在讓人兩難啊！

盜帳號詐騙

△ 若是不小心真的按到，從別的裝置登入了 LINE，請不要擔心，立馬開啟手機裡面的設定，一樣在「我的帳號」選項中，找到「登入中的裝置」，將你不認識的裝置移除即可。總之，盡量還是不要點開不明連結還是最好的方式，尤其是看到有 QRCode 加上登入這個組合的時候，更要提高警覺！

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