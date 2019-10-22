Sweet Home 3D

當擁有人生第一個家、第一個空間想要裝潢、擺設時，要如何跟室內設計師，精準傳達自己心目中的理想面貌？最簡單的就是直接畫示意圖，但是沒有學過相關軟體怎麼辦？別擔心！今天要跟大家分享這款 Sweet Home 3D，比小畫家還簡單，它是一款專門設計讓人人都可以快速上手的室內設計平面圖軟體，畫好平面圖後還支援自動轉為 3D 圖，支援 Mac、Windows、Limux 三平台，最重要的語言部分，支援繁體中文。大家如果想要規劃自己的小窩，這款軟體絕對必收下。

室內設計平面圖軟體

△ 文章最後面有幫大家準備好載點囉，直接下載安裝後，就可以直接開啟。打開之後主要分為四個區域，右上方為繪圖區（平面），右下方為自動產生的 3D 預覽圖，左上方為各式家具物件，左下方為各種家具的尺寸。

平面圖軟體下載

△ 了解 Sweet Home 3D 四大操作區域之後，點擊上方工具列的「平面圖」或快速鍵「Ctrl + Shift + W」來繪製家中的牆面。在繪製牆面的時候，我個人建議可以拿把尺，把家裡的牆面長度量一遍，因為有精準的長度，不管你是要添購家具，還是要給裝潢師傅釘木板，都可以直接給出精準的尺寸。若你預算充裕，只是要畫個大概的格局，尺寸就不必太在意，更精準的測量直接交給室內設計師就可以。

Sweet Home 3D

△ 繪製好牆面之後，可以看到右下角區塊，軟體會自動建立 3D 模型視圖，3D 視圖左上方的按鈕可以切換 3D 視角。有了基礎的牆面之後，把滑鼠移動到左上方，就能夠依序新增門、窗、家具、燈飾、櫥櫃、床等，新增的方式也非常簡單，直接從左上方將物件拖移到右邊的平面圖區域就可以啦。

平面圖軟體下載

Sweet Home 3D

△ 新增家具物件之後，點擊兩下可以調整更詳細的參數，如：位置、角度、顏色、紋理、材質、尺寸、光澤等...如果內建的物件不夠用可以到以下網站下載模型並匯入使用：


專業室內設計軟體

△ 最後完成室內設計平面圖後，可以輸出 3D 模型圖為 PNG 檔，任何空間、視角都可以自由移動。下面來看看幾張用 Sweet Home 3D 繪製的室內設計平面圖吧：

簡易平面圖 App

Sweet Home 3D

室內設計軟體有哪些

Sweet Home 3D

製作平面ˋ圖

△ 這款工具完全免費，使用起來比起專業的 AutoCAD 相對簡單很多，卻可以將自己心目中的居家空間，輕鬆地繪製成具體的樣子，這是我目前用過最簡單的室內設計平面圖軟體，最近有居家空間裝修需求的，按下面的連結下載起來吧。

Windows 版本：
SweetHome3D-6.2-windows.exe（NCHC下載）
檔案大小：49.2 MB

Mac 版本：
SweetHome3D-6.2-macosx.dmg（NCHC下載）
檔案大小：6.35 MB

http://www.sweethome3d.com/zh-cn/

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