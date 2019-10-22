Supershift

你都用什麼看班表呢？有沒有好用的班表 APP ？今天要來跟大家分享這款 Supershift 班表 APP 完全免費、隨開即看，在 App Store 上面獲得 4.9 顆星的超高評價，完全免費使用，將班表用視覺化、圖示化的方式呈現，甚至還可以分析當月的排班狀況：工作小時數、時薪、月薪都可以計算，如果你有排班的需求，這款絕對是目前最好用、最美的免費 APP，趕快下載起來囉！

Supershift

△ 首先到 App Store 下載 Supershift App 就可以開啟使用囉，開啟之後會先選擇班表的模板樣式，有圖示與文字三種選擇，選擇完畢之後按下繼續，開始新增自己的班表。

排班 App

△ 我這邊選擇圖示模板來呈現班表，接著按下新增班表，可以看到鍵盤上已經有早班、晚班、下班、休假的快速選項，直接點擊就可以快速新增，不用再手動輸入。

排班 App

△ 新增完班別之後，下方還有開始時間和結束時間可以選擇，畢竟每個人的上班時間都不一樣，甚至還可以在中途加入休息時間和位置，完成之後按下下方的按鈕就可以了。接著在月曆上按下自己排班日期就可以快速新增啦，如果你有其他班別，例如：晚班、休假等，一樣依照剛剛新增班別的過程再做一次就可以囉！

班表 App

△ 新增完的班表就會像上圖所呈現的一樣，當日日期是紅色的背景，一眼就可以找到，用圖示化的方式來看今天的班別是什麼就時如此快速又直覺，以上是行事曆看班表的部分，接下來讓我們看一下更進階的報告分析。

公司班表App

△ 首先是收入分析的設定，可以依據工作時數、時薪來計算每月的薪資收入，時薪的部分也可以自己設定，另外也可以新增加班工資。

員工排班表App

△  除了收入之外，每次的值班時數，包含早班、晚班、休假的當月總時數，也都可以在報告這邊看到。更多的分析像是：加入加班的時數、計算值班次數、每次值班時數都可以在報告這邊看到。

多人排班表App

△  一次要新增 1 年 52 週的輪值班表也可以辦到，更多功能的部分有 5 個功能是需要付費的，包含：雲端同步、行事曆輸出、行事曆行程、新增小工具以及 PDF 輸出。

護士排班表App

△ 除了上述的五個設定要付費之外，其他都是免費使用，包含：變更 APP 圖示、顏色，另外在設定的部分也可以調整顯示選項、每週開始日期、透明度等，以上就是關於這個排班 APP 的所有功能，如果你有排班的需求，趕快去下載起來吧！

下載：
Supershift ( App Store 下載 )

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