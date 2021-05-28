線上畫平面圖工具

你手邊有新房子、舊房子準備要裝潢嗎？不知道如何表達自己的需求給設計師？又或者根本沒預算請設計師，該怎麼精準表達想法給工班呢，最近小編家中剛好也有裝潢的需求，發現畫平面圖對於室內設計、室內空間規劃真的是非常重要的，剛好發現這款「Floorplanner 線上畫平面圖」網站，非常佛心的免費提供給大家使用，當然要更進階的功能也有付費版，免費版就能夠完整畫出室內格局平面圖，多種現成物件：床、窗、牆面、衣櫃、門等應有盡有，還支援 2D 轉 3D 功能，最近家裡有裝修需求的話，這款線上工具我個人覺得是目前免付費服務裡面最好用的幾款之一。之前我們也有分享過一款繪製彈性更加自由，甚至還能下載外掛模板的 Sweet Home 3D，適合更進階的使用者繪製。

線上畫平面圖工具

進入 Floorplanner 後必須登入會員才能繼續使用，點選 Sign up for free 免費註冊。

平面圖工具

小編準備價目表給各位參考，我個人是覺得免費的就很夠用啦，付費跟免費差異在於免費的輸出時會有「等待時間約 10 分鐘」，另外免費的不能新增常用清單、客製化模板等限制，個人使用的需求我覺得免費頗夠了。

室內設計平面圖軟體

可以用 Google、FB 帳號快速，登入後輸入暱稱、語言及度量衡單位進入下一步。

室內設計軟體

接著按下 create project 建立新專案。

Floorplanner

滿貼心的是 Floorplanner 提供現成模板，使用者不用從 0 開始畫平面圖，當然若你已經有一定的是內設計基礎，也可以上傳現成的圖片進行編輯。

格局圖App

然後選擇跟你需要規劃空間最相似的格局點擊下一步。

Floorplanner

設定尺寸、室內高度，提供一點小建議給初次畫室內平面圖的朋友，建議房間的尺寸可以依照實際情形精確填寫，因爲你未來在規劃家具、床、衣櫃、木地板時等...硬體或軟體時，首先需要參考的一定會是「尺寸」。

Floorplanner

接著選擇房間類型。

Floorplanner

最後房間風格這一步，直接看床、窗戶、門的位置，一樣挑選跟你家最相似的即可，之後進入編輯器都能在修改，只是長得越像需要修改的地方就越少。

格局圖教學

最後進入編輯器就可以開始規劃自己的空間囉，左側是各種空間的物件包含房間繪製、牆面繪製、門、窗物、結構體、家具、油漆等，都可以直接新增。

Floorplanner

所有物件的長度、位置、大小都能夠依照實際規格輕鬆繪製出來，沒有專業的繪圖軟體背景也能畫得出來。

房屋格局圖

畫好 2D 平面圖之後，點擊右上方還可以直接 2D 轉 3D 立體格局圖，還能夠自由調整可視角度與位置，輕鬆具象化自己腦中所想像的家。

Floorplanner

點擊右上方「導出 2D/3D 圖片」就可以輸出囉，輸出前能調整相關參數，好比標題、範圍、比例、比例尺、導出格式等，最後輸入 Email 就完成啦，免費版須等待 10 分鐘的時間，系統會自動將圖片寄到我們的 Email 當中，不過小編實際等待時間大約 5 分鐘就收到信啦，我覺得這是一款非常好用的「平面圖 / 格局圖」線上繪製工具，連結提供在下面給大家，有需求的朋友請自已收下啦～

傳送門：Floorplanner

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