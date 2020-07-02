電信業者 5G 頻道懶人包，目前有哪些手機支援 5G 了呢？

5G 已經正式開跑！現在台灣各大家電信業者也紛紛搶 5G 的商機，分別是遠傳、台灣大哥大、中華電信、台灣之星、亞太電信，6/30 由中華電信打頭陣、7/1 台灣大哥大、7/3 遠傳電信，至於台灣之星、亞太電信，預料要等到 8 月才會開台，那目前台灣已經推出哪些 5G 手機呢?  那這些已上市的手機哪些有支援 5G 呢? 以下有幫大家整理了懶人包給大家做參考！

電信業者 5G 頻段整理

 NR 操作頻段 上傳（MHz） 下載（MHz） 電信業者
n1 1920~1980 2110~2170 中華電信、遠傳、台灣大哥大、台灣之星
n3 1710~1785 1805~1880 中華電信、遠傳、台灣大哥大、台灣之星
n28 703~748 758~803  遠傳、台灣大哥大、亞太電信
n41 2496~2690 2496~2690 遠傳、亞太電信
n78 3300~3800 3300~3800 中華電信、遠傳、台灣大哥大、台灣之星
EN-DC
（5G+4G 聚合）		     中華電信、遠傳

5G 手機有哪些？

截至目前為止，已有 5G 手機的品牌共10家：Samsung、vivo、OPPO、HUAWEI、HONOR、LG 、SONY、SHARP、Nokia、小米，後續 Google、ASUS 或是 Apple 都有可能會在 2020 下半年加入 5G 手機的行列。

5G 手機 支援頻段 購買連結
Samsung Galaxy S20 5G n1 / n78 / EN-DC 這裡買
Samsung Galaxy S20+ 5G n1 / n78 / EN-DC 這裡買
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G n1 / n78 / EN-DC 這裡買
LG V60 ThinQ 5G n1 / n28 / n78 / n3 這裡買
SONY Xperia 1 II n1 / n28 / n78 / n3 / EN-DC 這裡買
vivo NEX 3 n78 / n41 這裡買
HUAWEI Mate 20 X 5G n78 這裡買
HTC U20 5G n1 / n28 / n78 / n3 / n41 / EN-DC 這裡買
SHARP AQUOS R5G n1 / n28 / n78 / n3  

5G 有多快？
 
讓我們想像一下，當我們在擁擠的車道中開車，突然前方出現了 100 條道路，即便是連假期間，也能讓大量的車潮湧入不塞車，而且都能最高時速開著。這樣的情境正是 5G 最大特點，「擁有超高速度，卻不會因為訊號來回而變慢。

「總而言之 5G 就是三件事：快！比 4G 更快！再來是低延遲，最後是物聯網的爆發。」此話是全球管理諮詢公司麥肯錫合夥人 FerryGrinjpink 說的。 現在的消費者一定會疑惑，現在手上的 4G 手機也沒有很慢，我還會需要 5G 嗎？Ferry Grinjpink 直言，作為一個消費者，你可能不會感受到 5G 有多快，也感受不到何謂「低延遲」，可是這一切就像 2003 年研究人員首度提出 4G 時，你想像不到 4G 會在這 16 年改變世界，直到 2007 年 iPhone 問世，4G 的應用才水到渠成。

「2020 年 5G 商轉之後，你可能不會立即感受到 5G 改變生活，但是等到類似 iPhone 這樣顛覆性的裝置出現，你就會感受到 5G 將有多強大。」Ferry Grinjpink 不是第一個提出 5G 將顛覆世界的人。包含鴻海創辦人郭台銘、台積電創辦人張忠謀都看好 5G，郭台銘更直言：「5G的戰爭才剛開始。」

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