中華電信今日於官網宣布，在今日（5/15）前，在官網上申辦，作業時間最長就能延遲到 5/31，意思是不用再今天最後一天人擠人，只要我們是新申請、攜碼、3G 轉 4G 客戶都可以在網路上按下申請，訂單申請狀態為申請單狀態為「待來店辦理」字樣的話，全部都可以再 5/31 前拿著自己的證件到門市即可！這樣主要是給大家更多彈性，不用全部都擠在今天一定要到門市，取卡核證這些流程，到月底前到門市都可以，這個彈性也讓不少門市服務人員鬆了一口氣！？
△ 499元方案，享 30 個月上網吃到飽、網內通話免費、網外分鐘數及市話分鐘數各 90分 鐘，如果覺得 499 吃到飽太貴，我個人覺得 299 元 12GB 流量也是非常吸引人的啊！畢竟現在大家到公司或回家，都有 Wi-Fi 可以使用，12GB 的流量在通勤的路上非常足夠～
中華電信 499 吃到飽方案資訊：
活動時間：107 年 5 月 8 日~107 年 5 月 15 日
申辦地點：中華電信各地營業窗口及特約服務中心
適用客戶：新申租、攜碼、符合續約條件(或無租約)之 3G/4G 客戶
綁約：30 個月
30 個月到期後：恢復為月繳 799 元的 2GB 上網流量，超過 2GB 後不多收費，但網速將限速在最高 128 kbps
台灣大哥大 499 吃到飽方案資訊：
△ 中華電信宣布推出 499 吃到飽方案後，台灣大哥大也宣布跟進，綁約 12 個月，相較中華電信更自由，申辦條件比起中華電信較嚴格，只限於新申辦、攜碼，台哥大此活動只限於網路門市申辦。
遠傳 499 吃到飽方案資訊：
△ 遠傳也馬上跟進，大家可以根據自己所在地區，選擇訊號最好、最划算的電信，綁約 24 個月，，合約期間內享每月月租費 100 元折扣及上網吃到飽、網外 90分 + 市話 90 分、國內語音通話費 100 元之優惠。
三電信綜合比較：
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流量
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月繳
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申辦處
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綁約
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優惠摘要 1
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優惠摘要 2
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中華電信
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吃到飽
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499
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各地區直營
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30 個月
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網內通話免費
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市話優惠 180 分鐘
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12G
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299
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30 個月
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網內前 5 分鐘免費
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市話優惠 70 分鐘
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台哥大
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吃到飽
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499
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網路、門市
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24 個月
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網內通話免費
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市話優惠 180 分鐘
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12G
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299
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24 個月
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網內前 5 分鐘免費
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市話優惠 70 分鐘
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遠傳
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吃到飽
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499
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網路、直營加盟門市
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30 個月
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網內通話免費
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市話優惠 180 分鐘
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12G
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299
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30 個月
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網內前 5 分鐘免費
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市話優惠 70 分鐘
違約金如何算？
違約金公式：( 已享月租費優惠+終端設備補貼) * (合約剩餘日數 / 合約總長度日數 )，違約金試算公式較為複雜，大家若要更快速一點可以參考「違約金、解約金試算神器」，只需要輸入自己的手機資費方案、電信公司等資訊，就可以得到違約金結果，到底划不划算，全都幫你算出來！
中華電信 499 吃到飽：網路申辦網址
遠傳 499 吃到飽：網路申辦網址
台灣大哥大 499 吃到飽：網路門市申辦網址
參考來源
更多資訊請參考：
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