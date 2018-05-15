中華電信再出招，延伸至 5/31 都可以辦，三大電信 499 方案比較懶人包

2018-05-15 10:06:32 9M87
中華電信 499 吃到飽 申辦

中華電信今日於官網宣布，在今日（5/15）前，在官網上申辦，作業時間最長就能延遲到 5/31，意思是不用再今天最後一天人擠人，只要我們是新申請、攜碼、3G 轉 4G 客戶都可以在網路上按下申請，訂單申請狀態為申請單狀態為「待來店辦理」字樣的話，全部都可以再 5/31 前拿著自己的證件到門市即可！這樣主要是給大家更多彈性，不用全部都擠在今天一定要到門市，取卡核證這些流程，到月底前到門市都可以，這個彈性也讓不少門市服務人員鬆了一口氣！？


台灣大哥大 499 吃到飽
中華電信從 5/8~5/15 推出限時七天，4G 上網不降速吃到飽 499 元，此次都優惠任何人都可以申請（所以我稱之為凡人專案），不管你是新申辦攜碼符合續約條件（無租約），比起前陣子吵的很兇的軍公教專案，甚至還多綁約了 6 個月，總共 30 個月（軍公教 24 個月），看來電信大戰打得非常激烈，因為以往條件大部分都只限新申辦跟攜碼，對老客戶不太善的中華電信，這次竟然還拋出符合續約條件就給辦的好康，看來之前軍公教身份申辦的要 7 PUPU 了！還是母親最大～管你什麼軍公教（誤）

中華電信 499 吃到飽 申辦

△ 499元方案，享 30 個月上網吃到飽、網內通話免費、網外分鐘數及市話分鐘數各 90分 鐘，如果覺得 499 吃到飽太貴，我個人覺得 299 元 12GB 流量也是非常吸引人的啊！畢竟現在大家到公司或回家，都有 Wi-Fi 可以使用，12GB 的流量在通勤的路上非常足夠～

中華電信 499 吃到飽方案資訊：

活動時間：107 年 5 月 8 日~107 年 5 月 15 日
申辦地點：中華電信各地營業窗口及特約服務中心
適用客戶：新申租、攜碼、符合續約條件(或無租約)之 3G/4G 客戶
綁約：30 個月
30 個月到期後：恢復為月繳 799 元的 2GB 上網流量，超過 2GB 後不多收費，但網速將限速在最高 128 kbps

台灣大哥大 499 吃到飽方案資訊：

台灣大哥大 499 吃到飽

△ 中華電信宣布推出 499 吃到飽方案後，台灣大哥大也宣布跟進，綁約 12 個月，相較中華電信更自由，申辦條件比起中華電信較嚴格，只限於新申辦、攜碼，台哥大此活動只限於網路門市申辦。

遠傳 499 吃到飽方案資訊：

遠傳 499 吃到飽 申辦

△ 遠傳也馬上跟進，大家可以根據自己所在地區，選擇訊號最好、最划算的電信，綁約 24 個月，，合約期間內享每月月租費 100 元折扣及上網吃到飽、網外 90分 + 市話 90 分、國內語音通話費 100 元之優惠。

三電信綜合比較：

 

 流量

 月繳

 申辦處

綁約

 優惠摘要 1

 優惠摘要 2

 中華電信

 吃到飽

 499

 各地區直營
 特約服務中心
 網路

 

30 個月

 網內通話免費

市話優惠 180 分鐘

 12G

 299

30 個月

 網內前 5 分鐘免費

 市話優惠 70 分鐘

 台哥大

 

 吃到飽

 499

 

 網路、門市

24 個月

 網內通話免費

 市話優惠 180 分鐘

  12G

 299

24 個月

 網內前 5 分鐘免費

 市話優惠 70 分鐘

 遠傳

 吃到飽

 

499

 

 網路、直營加盟門市

30 個月

網內通話免費 

市話優惠 180 分鐘 

  12G

 299

30 個月

 網內前 5 分鐘免費

 市話優惠 70 分鐘

違約金如何算？

違約金公式：( 已享月租費優惠+終端設備補貼) * (合約剩餘日數 / 合約總長度日數 )，違約金試算公式較為複雜，大家若要更快速一點可以參考「違約金、解約金試算神器」，只需要輸入自己的手機資費方案、電信公司等資訊，就可以得到違約金結果，到底划不划算，全都幫你算出來！


中華電信 499 吃到飽：網路申辦網址
遠傳 499 吃到飽：網路申辦網址
台灣大哥大 499 吃到飽：網路門市申辦網址

參考來源
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