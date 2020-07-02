SHARP AQUOS R5G

台灣夏普於 7/2 (四) 正式發表旗下第一款 5G 手機 SHARP AQUOS R5G，搭載高通旗艦級 S865 處理器、6.5 吋 QHD+ 頂級 Pro IGZO 螢幕、四主鏡頭配置、1640 萬畫素自拍鏡頭、儲存空間 12GB＋256GB（可擴充至 1TB）、3730mAh 電池容量、支援 IP68 防水防塵、支援 8K 照片與影片拍攝，5G 頻段支援：n1 / n3 / n28 / n78，在台上市顏色為炫光黑、極光白兩種顏色，將於 7/6 正式在台開賣，售價新台幣 34,990 元。

SHARP AQUOS R5G

SHARP AQUOS R5G 台灣

SHARP AQUOS R5G 除了搭載 6.5 吋 QHD+ 頂級 Pro IGZO 面板外，它也是一塊更新率達 120hz 的螢幕，表面以康寧大猩猩第六代玻璃覆蓋，最大亮度達 1000nit、具備 HDR 10，螢幕比例為 19.8：9，解析度 3,168 x 1,440pixels。

120hz 的螢幕更新率普遍耗電，但是 SHARP AQUOS R5G 具備智慧節電功能，能夠自動偵測使用者所使用的 App 自動調解更新率，例如在使用者閱讀文字時調降更新率，玩畫面要求較高的遊戲時再自動調回 120hz。

SHARP AQUOS R5G

此次在台上市的兩種顏色：炫光黑、極光白，炫光黑在不同角度時，會隨著散發出不同的光影。

SHARP 5G 手機

SHARP AQUOS R5G 四主鏡頭的部分分別是：1220 萬畫素 OIS 標準鏡頭（F/1.7）、4,800 萬畫素 120° 廣角超廣角鏡頭（F/2.9）、1,220 萬畫素 OIS 望遠鏡頭（F/2.7）及 ToF 景深鏡頭。

SHARP AQUOS R5G

SHARP AQUOS R5G 相機最大亮點莫過於支援 8K / 30fps 錄影、8K 照片（7680X4320像素），另外在相機演算方面，也支援獨家 AI Live Shutter 及 AI Live Story 功能，能夠自動辨識畫面中的人物變焦，也能夠自動辨別影片中的人或寵物，隨意進行縮放和播放。

SHARP R5G 價格

SHARP AQUOS R5G 下方採用 USB Type-C 連接埠，5G 上網頻段為：n1 / n3 / n28 / n78，目前此頻段台灣可支援電信商有中華、遠傳、台哥大、台灣之星（n1、n3、n78），n28 頻段支援的電信業者則是遠傳、台灣大哥大及亞太電信。支援 NFC 及 27W 快充，無線連接的部分，支援藍牙 5.1 與 Wi-Fi 6。

影音的表現上，SHARP AQUOS R5G 支援 LDAC 音頻編碼、Dolby Atmos、Dolby Vision、aptX HD。

SHARP R5G 售價

SHARP AQUOS R5G 全機身重 189 克，以 6.5 吋螢幕的手機來說，拿起來的輕盈感讓人非常驚艷，上方保留了 3.5mm 耳機孔。

SHARP AQUOS R5G

右側為音量鍵及電源鍵。

SHARP AQUOS R5G

下方為指紋辨識模組，為了縮小下巴的長度，指紋辨識與螢幕下方形成一道特別的弧度，看起來特別有個性。

SHARP R5G 開箱

頂端採用 1,640 萬畫素的自拍鏡頭，採用水滴屏設計，仔細看才會上方還塞了一道細細的聽筒！

SHARP AQUOS R5G

SHARP AQUOS R5G 內建 12GB 記憶體（LPDDR5）及 256GB 儲存空間（UFS 3.0），最高可用 microSD 卡擴充至 1TB，充電的部分支援 PD 3.0、27W 有線快充。

SHARP AQUOS R5G 價格

隨盒附贈 3.5mm 耳機、10W 充電頭、USB Type-C 傳輸線。不過早鳥購買的話就會附贈更多，這邊就賣個關子，請繼續往下看～（就下一張圖片而已啦 XD）

SHARP AQUOS R5G 早鳥禮

SHARP AQUOS R5G 於 7/6 會正式在台開賣售價新台幣 34,990 元，可在全台遠傳門市、震旦門市以及可購樂平台購買，早鳥購買（7、8 月購買）可獲得首波專屬大禮包，包含：犀牛皮保護貼、軍功氣墊防摔保護殼、10,000 毫安培 PD 快充行動電源，總價值 2,380 元），以及加碼登錄送Ｌ頂級飯店食宿券（價值 2,000 元）。

https://tw.sharp/products/aquos-r5g?v=1483

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