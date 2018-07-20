在選擇手機資費方案時，除了價格以外，速度與信號穩定度也是消費者決定申辦的關鍵因素之一，而各家的速度到底如何也眾說紛紜，總部位於英國，專門測試無線網路涵蓋率的公司「OpenSignal」及網路測速服務「SpeedTest」最近紛紛公佈測試報告，4G 下載速度「中華電信」無庸置疑奪下第一名，上傳速度則是遠傳領先，而在 4G 可用率上亞太及台灣大哥大則是互不相讓！相信在第三方具有公信力的機構測試下，數據上是比較具有參考價值的！一起來看看最新的測試報告吧！
中華電信 4G 下載速度最快
△ 下載速度測試：中華電信奪下第一名，分別是 OpenSignal 的 35.07Mbps 與 SpeedTest 的 45.56 Mbps，兩家測試出來的結果都是中華電信最快無誤，而遠傳電信則是緊追在後，獲得 33.4 及 41.98 Mbps，與中華電信相當接近！而下載最龜速則由亞太電信拿下第一，分別是 14.67 及 19.16 Mbps。
上傳速度最快：遠傳、台哥大不分上下
△ OpenSignal 最快上傳速度為遠傳電信 13.36 Mbps，但 SpeedTest 最快則由台灣大哥大的 16.67 Mbps 拿下冠軍，但數據上相當接近，所以遠傳與台灣大哥大不分上下！最上傳速度最慢的，一樣都由亞太電信的 4.93 及 7.97 Mbps 拿下冠軍。
△ 最後是各縣市的 4G 表現情況總結，測試範圍有北中南 4 個縣市，包含：台南、高雄、台中、台北，其中下載速度 4 縣市都是中華電信最快，遠傳在台中的 4G 下載速度與中華並列 ; 而 4G 上傳速度則是遠傳通包，台灣大哥大則在台南市與遠傳並駕齊驅。
這次的次報告中，各指標的領先者並非單一業者，而是呈現比較分散的情況，這也代表台灣的行動通訊競爭相當激烈，消費者有很多選擇，在價格、品質之間做出取捨，選擇性多樣，我想這對消費者的角度來說，也不是一件壞事吧！
總結：
4G 下載速度第一名：中華
4G 上傳速度第一名：遠傳
4G 延遲率表現：遠傳、台灣大哥大
4G 可用率：台灣大哥大、亞太
參考來源：OpenSinal
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