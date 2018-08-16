HiNet Dr.Speed 1.00 Hinet專用上傳下載測速軟體，提供報表狀態資訊

2018-08-16 00:02:55 哇哇 0 0


網路慢到受不了？懷疑網路業者偷偷限制頻寬？懷疑機房沒有最佳化設定？網路慢的因素真的很多，有時候真的不是我們自己的問題，在確認問題之前不妨先來測試一下網路速度是否正常，是否有達到該有的頻寬水準！這款 HiNet Dr.Speed 是中華電信自己推出的測速軟體，之前大多透過線上測速（http://speed.hinet.net/），現在能透過軟體測速，而且會有更詳盡的測試報告。



測速完成之後可以開啟線上的報告，會幫您分析測速當時的系統狀態，狀態正常會以綠色顯示，狀態不正常的話會以淡紅色顯示，若是有不再標準內的狀態，就代表有可能影響測試速度，若可以的話盡量排除異常，在最佳化的狀態下測試，才可以確定速度變慢並非受到環境影響。

http://speed.hinet.net/drspeed/

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檔案大小：2.0 MB

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