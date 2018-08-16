網路慢到受不了？懷疑網路業者偷偷限制頻寬？懷疑機房沒有最佳化設定？網路慢的因素真的很多，有時候真的不是我們自己的問題，在確認問題之前不妨先來測試一下網路速度是否正常，是否有達到該有的頻寬水準！這款 HiNet Dr.Speed 是中華電信自己推出的測速軟體，之前大多透過線上測速（http://speed.hinet.net/），現在能透過軟體測速，而且會有更詳盡的測試報告。
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