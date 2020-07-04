最近 5G 可以說是近期最夯的話題之一，很多人也猶豫自己該不該申辦 5G 資費？中華電信於 6/30 打頭陣推出 5G 方案，接著台灣大哥大、遠傳等其它電信也紛紛跟上 5G 開台腳步，如果真的要我思考要不要申辦 5G 的話，我覺得涵蓋率來是不錯的思考點，因為現在處於 5G 推出的初期，辦了沒訊號、訊號不好一直停留在 4G 也是白搭，因此這邊小編幫大家整理了五大電信 5G 涵蓋率查詢資料，希望對你在 5G 電信商的選擇上有所幫助，大家請參考看看啦。若你想知道你到手機是否有支援 5G，可以參考：電信業者 5G 頻段懶人包，目前有哪些手機支援 5G 了呢？

中華電信 5G 涵蓋率

從中華電信官方網站中所揭露的 5G 涵蓋率圖來看，雖然是第一家推出 5G 服務的電信商，在它雄厚的基地台基礎下，基本上在六都市區，包含台北、新北、桃園、台中、台南、高雄市區都可以看到 5G 室內外訊號是非常好的，而彰化、雲林、嘉義等地區雖有訊號不過涵蓋率偏低，台灣東部地區宜蘭、花蓮、台東及南投就完全沒有訊號。以目前狀況看來，若你要申辦中華電信 5G 方案的話，最好是住在或辦公室在六都市區中網速會比較有感，其它地區的人就先別急，再給電信商一點時間提升涵蓋率吧。

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台灣大哥大 5G 涵蓋率





作為台灣第二個 5G 開台的台哥大，5G 涵蓋率如何呢？很明顯的可以看到北中南各一個代表：台北、台中、高雄，這三個區域有較優良的 5G 訊號，若你選擇申辦台灣大哥大 5G 方案，最好再深入查詢一下你的居住位置是否有在 5G 涵蓋範圍中，相較於中華電信的 5G 涵蓋率，台灣大哥大涵蓋率很明顯的有偏低的情形。

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遠傳電信 5G 涵蓋率





遠傳電信的 5G 涵蓋率地圖跟其提供的表格眼色，有一點顏色上的落差，不過可以看出除了六都之外，在東部的三個區域還是收的到一些 5G 訊號的，相較於中華電信，位在東部地區的民眾暫時可以選擇遠傳作為 5G 的首選。

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台灣之星 5G 涵蓋率

台灣之星 5G 將於 8 月份推出，內容於推出後更新

亞太電信 5G 涵蓋率

亞太電信 5G 將於 8 月份推出，內容於推出後更新