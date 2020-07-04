中華電信 5G 涵蓋率

最近 5G 可以說是近期最夯的話題之一，很多人也猶豫自己該不該申辦 5G 資費？中華電信於 6/30 打頭陣推出 5G 方案，接著台灣大哥大、遠傳等其它電信也紛紛跟上 5G 開台腳步，如果真的要我思考要不要申辦 5G 的話，我覺得涵蓋率來是不錯的思考點，因為現在處於 5G 推出的初期，辦了沒訊號、訊號不好一直停留在 4G 也是白搭，因此這邊小編幫大家整理了五大電信 5G 涵蓋率查詢資料，希望對你在 5G 電信商的選擇上有所幫助，大家請參考看看啦。若你想知道你到手機是否有支援 5G，可以參考：電信業者 5G 頻段懶人包，目前有哪些手機支援 5G 了呢？

中華電信 5G 涵蓋率

中華電信 5G 涵蓋率

從中華電信官方網站中所揭露的 5G 涵蓋率圖來看，雖然是第一家推出 5G 服務的電信商，在它雄厚的基地台基礎下，基本上在六都市區，包含台北、新北、桃園、台中、台南、高雄市區都可以看到 5G 室內外訊號是非常好的，而彰化、雲林、嘉義等地區雖有訊號不過涵蓋率偏低，台灣東部地區宜蘭、花蓮、台東及南投就完全沒有訊號。以目前狀況看來，若你要申辦中華電信 5G 方案的話，最好是住在或辦公室在六都市區中網速會比較有感，其它地區的人就先別急，再給電信商一點時間提升涵蓋率吧。

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台灣大哥大 5G 涵蓋率

台灣大哥大 5G 涵蓋率
台灣大哥大5G

作為台灣第二個 5G 開台的台哥大，5G 涵蓋率如何呢？很明顯的可以看到北中南各一個代表：台北、台中、高雄，這三個區域有較優良的 5G 訊號，若你選擇申辦台灣大哥大 5G 方案，最好再深入查詢一下你的居住位置是否有在 5G 涵蓋範圍中，相較於中華電信的 5G 涵蓋率，台灣大哥大涵蓋率很明顯的有偏低的情形。

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遠傳電信 5G 涵蓋率

遠傳電信 5G 涵蓋率
遠傳電信 5G 涵蓋率

遠傳電信的 5G 涵蓋率地圖跟其提供的表格眼色，有一點顏色上的落差，不過可以看出除了六都之外，在東部的三個區域還是收的到一些 5G 訊號的，相較於中華電信，位在東部地區的民眾暫時可以選擇遠傳作為 5G 的首選。

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台灣之星 5G 涵蓋率

台灣之星 5G 將於 8 月份推出，內容於推出後更新

亞太電信 5G 涵蓋率

亞太電信 5G 將於 8 月份推出，內容於推出後更新

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