LG 首款 5G 雙螢幕手機 V60 ThinQ 5G Dual Screen 於 5/29 正式宣布在台上市，搭載高通 S865 行動平台、6.8 吋雙 OLED 螢幕 (2,460 x 1,080 / 395ppi)、Wi-Fi 6、4Mics 語音對焦錄音、ASMR 錄音、三鏡頭、5000mAh 大電池容量、IP68 防水防塵，支援 8K 錄影功能，在台上市版本為 8GB +256GB，最高可用 microSD 擴充至 2TB，台灣售價新台幣 33,900 元起，在台上市顏色為雅痞藍，將在 6/1 由中華電信獨家開賣。上一代為 LG G8X ThinQ Dual Screen 請點擊文字連結作為參考。



功能特色快速看：



支援 5G 行動網路

跨螢多工操作

8K 攝影

IP68防塵

美國軍規 MIL-STD-810 認證

360度 Freestop轉軸

Cover Display

ASMR 收音

此次在台灣上市的 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 只有一種顏色：雅痞藍，四個角落採用圓角設計。搭載 6.8 吋全面屏 OLED 螢幕。

自拍鏡頭解決方案採用水滴型設計，前鏡頭為 1000 萬畫素，支援自動對焦，拍攝角度 72.5 度，光圈 F1.9。

採用 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 下方保留 3.5mm 耳機孔，採用 USB Type-C 充電孔，當然也支援 Qi 無線充電。

左右兩側分別是音量鍵、語音助理按鍵及電源鍵。

頂端為 Nano SIM 卡槽。

大家最關心的厚度問題，LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 相較上一代，雖然螢幕放大了，但是重量並沒有變重，反而變輕了，但厚度並沒有太大的變化，上圖是 Dual Screen 退裝後，與上裝的厚度差異。

闔上後的厚度，大家可以參考一下。

Dual Screen 外變具備一個 2.1 吋 Cover Display，可以查看時間、日期、電量、來電資訊等。

裝上 Dual Screen 後，可搭配磁吸充電頭充電。

Dual Screen 的轉軸為可 360 度翻轉的 Freestop 轉軸。

裝上 Dual Screen 後，最大的差異就是多工啦，至於實不實用、如何應用，每個人絕對都不太相同，有些人可以邊看 YouTube 影片，邊看逛購物網站 ; 有些人則可以邊抄筆記，邊看參考資料 ; 甚至是邊看股票，邊回 LINE 訊息等～

在遊戲方面，搭配專屬的應用程式，即可開啟虛擬搖桿功能。

6.8 吋雙螢幕

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 承襲廣受消費者好評超越旗艦的雙螢幕設計，不僅將雙螢幕升級至 6.8 吋 20.5:9 OLED FHD+ 超大螢幕，重量卻維持不變。透過雙螢幕操作，無論在逛網拍、觀賞影片的同時，亦可即時回覆好友訊息，輕鬆達成多工操作。同時，搭載 2.1 吋 OLED Cover Display，亮度再提升，無論在工作、會議時，不用翻開手機就可隨時掌握時間與即時訊息通知。

LG 首款支援 8K 攝影手機

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 為 LG 首款支援 8K 動態影像錄製技術手機，無論紀錄家裡毛小孩的日常生活、人像動態紀錄，皆能清晰呈現細緻毛髮細節，以令人驚豔的 8K 高畫質，無時無刻拍出精彩生動的高解析度影片。

AI 智慧夜拍、6400 萬畫素標準鏡頭

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 相機搭載雙主鏡頭包括 6400 萬畫素、78°、f/1.8 光圈的標準鏡頭及 1300 萬畫素、117°、f/1.9 光圈的廣角鏡頭，搭配 AI 智慧夜拍技術，大幅提升低光源環境的拍攝能力。即使在夜間遊樂園、跨年煙火現場，皆能清晰呈現明亮完美的照片。搭配 OIS 光學防手震，即使於拍攝時些許的晃動，亦可輕鬆拍出鉅細靡遺的高細緻影像。

搭載 4Mics 語音對焦錄音及 ASMR 錄音功能

LG 一直以來提供消費者最極致完美的智慧型手機音效體驗，LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 搭載 4Mics 語音對焦錄音及 ASMR 錄音功能，只要一鍵即可去除背景雜音，清晰收錄人聲，亦能輕鬆收錄細小的環境音效。延續搭載 32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片，帶來前所未有的動人清晰美聲。

ASMR 錄音技術，可於拍攝影片時自動調校錄音功能，捕捉如臨劇場般的細節音效！無論大啖美食的咀嚼聲、倒入香檳時冒出的氣泡療癒聲，皆能透過 ASMR 錄音技術輕鬆收錄，創造出高質感的影音內容。

開啟錄影功能時，點擊旁邊的麥克風圖示，就可以看到三種錄音強化功能：一般、ASMR、對焦錄音，其中對焦錄音功能還可以透過拖移上方的拉桿，來選擇去除背景雜音的程度，更加聚焦於主體人聲。

4Mics 語音對焦錄音，一秒解決背景雜音

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 首次搭載 4Mics 語音對焦錄音，擁有高靈敏度的 4 組麥克風，能清楚識別語音，並將背景聲音分離。無論在車水馬龍的街道上、超嗨音樂派對的現場，皆可調整設定功能，只要一秒即可將背景音降至最低，並清楚突顯人聲。

獨創 3D 立體環繞音效配合 32-bit Hi-Fi Quad DAC

LG V60ThinQ 5G Dual Screen 搭載 LG 獨創且最引以為傲的 3D 立體環繞音效配合 32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片完美呈現細緻音質。無論觀看影集或聆聽音樂時，都能享受如劇院般的高級聽覺饗宴，沉浸於震撼美聲之中。

5000 mAh 超大電量強效續航

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 搭載 5000 mAh 超大電量，讓使用者體驗 5G的同時，也不須擔心續航力，持續體驗 5G 便利，無論是全家出門旅遊或是三五好友登山露營，都能盡情享受智慧手機體驗。

趣味 3D 貼紙

另外，搭載 ToF Z 鏡頭能夠精確測量，辨識主體與背景距離，藉由模糊背景突顯拍攝主體，輕鬆拍出 3D 立體細膩層次效果。亦可透過 3D 臉部辨識，拍出趣味 3D 貼紙，打造最具個人風格的獨特照片。

IP 68 防水防塵及軍規防護認證

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 搭載 IP 68 防水防塵保護，並通過 MIL-STD810 美國軍規防護認證。無論酷熱或寒冷，在各種嚴峻氣候環境下，都可以輕鬆通過考驗，提供消費者最安心堅固的體驗品質。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 全台巡迴活動

迎接台灣 5G 時代將正式來臨，LG 打造首輛 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 全台巡迴體驗車，首站將於 5/30 在台北信義香堤大道廣場起跑，消費者可於體驗車深度體驗 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 旗艦機皇的魅力。為提供全台消費者超速雙「螢」新生活體驗，LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 全台巡迴體驗車將連續四周周末快閃於台北、台中、高雄。凡至現場完成體驗並填寫問卷，就有機會抽中全新上市的 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen、LG K61 及 LG 客製化手機無線充電盤等超值好禮，數量有限，送完為止。

場次 台北 台中 高雄 地點 微風松高百貨 一樓H&M前廣場 草悟廣場 一樓平面E區 漢神巨蛋購物廣場 一樓戶外廣場 日期 5/30(六)、31(日) 6/6(六)、6/7(日) 6/13(六)、6/14(日) 6/27(六)、6/28(日) 時間 11:00~22:30 11:00~21:00 11:00~21:00

上市資訊

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 將在台推出雅痞藍一色，建議售價 NT$33,900 元。6 月 1 日起於中華電信獨家開賣，搭配大 4G 購機方案，月繳 NT$1,399 (30個月)，享上網吃到飽、行動最大網內免費講，專案價 NT$15,990 元。購機上網登錄再送 2000 元全家商品卡。

月繳金額租期30個月 999 1,199 1,399 1,599 1,799 2,699 租期30個月 LG V60ThinQ 5G Dual Screen 中華獨家 8G/256 GB 23,990 20,990 18,990 16,990 14,990 6,990 20,990 17,990 15,990 13,990 11,990 3,990 上網優惠 國內行動上網量 上網無限瀏覽 Wi-Fi上網 超過5萬個CHT Wi-Fi熱點無限用 通話優惠 網內(/月) 網內免費 網外(/月) 60分鐘 80分鐘 110分鐘 150分鐘 200分鐘 480分鐘 市話(/月) 60分鐘 80分鐘 110分鐘 150分鐘 200分鐘 480分鐘 網外/市話費率(元/秒) 網外0.1，市話0.1 網外優惠費率0.05 、市話0.1 獨家優惠 LG官網登錄即送2,000元全家商品卡，LG網址為 https://www.lg.com/tw/promotions/V60SP 申辦大4G方案月繳 999(含)以上即贈送明台產險碎屏險一年 申辦大4G方案月繳 999(含)以上資費，限時加碼折價3,000元。 申辦大4G方案月繳1399(含)以上資費，即享「5G VIP Pass自動升級禮遇」 國際漫遊特惠價 日租型 $298/天 $178/天(起) $298/天 $168/天(起) 定量型 (上網流量+送漫遊免費打電話 20 分鐘) $127/天 $64/天(起) $127/天 $60/天(起) 其他優惠 「Hami書城月讀包」前3個月免月租 精采Hami包優惠(/月) 任選1項(含)以上，每項皆享優惠價99元，再享加贈導航王全3D (1) Hami Pass (2) Hami Video電視館(3)Hami Video影劇館(4)KKBOX (5) 童書夢工廠 (6) 至尊股票機 (7)來電答鈴超值包+Hami鈴聲館(8)來電答鈴超值包+色情守門員(行動版) 購機加碼優惠 (二選一) 行動VIP購機最高折5,000元 老客戶購機最高折1,000元

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 規格