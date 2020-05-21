LINE PC 免安裝版 6.0.1.2204

LINE 是不能缺乏的聊天通訊軟體，電腦版更是上班族群相當依賴的，這樣工作聯繫也會方便許多，最新 LINE 電腦免安裝版 6.0.1.2204 在這裡替大家準備好，有需求的朋友到文末下載就可以囉！若是過去有使用免安裝版的朋友們，請將原本免安裝目錄內的 Data 資料夾覆蓋到新版本的目錄當中就好囉～接著來看看新版本有哪些功能？

v6.0.1：

・改善畫面設計以利瀏覽

・改善多項使用功能：
－聊天訊息輸入視窗將會自動延展
－字體將會套用至電腦版LINE的整體顯示設定
－可顯示過期照片及影片的縮圖以利辨識

・新增及改善功能：
－點按左下方圖示，可關閉所有提醒
－新增包含多項LINE服務的捷徑圖示，查找更方便
－支援全新「訊息貼圖」，精彩呈現個人心情

・電腦版LINE上的「貼文串」已整合為網頁版服務

免安裝版：
LINEPortable 6.0.1.2204.7z（GOOGLE下載）
LINEPortable 6.0.1.2204.7z（1DRV下載）
LINEPortable 6.0.1.2204.7z（MEDIAFIRE下載）
LINEPortable 6.0.1.2204.7z（RAPIDGATOR下載）
LINEPortable 6.0.1.2204.7z（MEGA下載）
檔案大小：82.33 MB

安裝版：
LineInst 6.0.1.2204.exe（GOOGLE下載）
LineInst 6.0.1.2204.exe（1DRV下載）
LineInst 6.0.1.2204.exe（MEDIAFIRE下載）
LineInst 6.0.1.2204.exe（RAPIDGATOR下載）
LineInst 6.0.1.2204.exe（MEGA下載）
檔案大小：88.11 MB

LINE PC 電腦免安裝版 6.0.1.2204 改善畫面設計與多項使用功能 相關文章

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