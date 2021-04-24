上次限時免費 LINE 貼圖沒跟到嗎？這次可別再錯過了，小編替大家整理出最新 5 月份的 LINE 免費貼圖，下載截止日期 5/19 前都來得及，想趁機會更新 LINE 貼圖的可要好好把握啦，這次一共有 4 款，分別有：LINE購物護照★J.HO 貓貓生活、LINE購物 夯話題 × 啊熊、高露潔小高主題貼圖、《蚤不到》米格魯Mochi, 桃喜登場！如果你想下載 LINE 貼圖原始檔的話，可以透過 LINE 貼圖打包下載工具

以下依照下載期限先後排列：

1. LINE購物護照★J.HO 貓貓生活

下載期限：2021/5/19 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物護照★J.HO 貓貓生活

備註：開通 LINE 護照即可免費下載

2. LINE購物 夯話題 × 啊熊

下載期限：2021/5/19 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物 夯話題 × 啊熊

備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載

3. 高露潔小高主題貼圖

下載期限：2021/5/20 止

使用期限：90 天

下載：高露潔小高主題貼圖

備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載

4.《蚤不到》米格魯Mochi, 桃喜登場！

下載期限：2021/5/20 止

使用期限：180 天

下載：《蚤不到》米格魯Mochi, 桃喜登場！

備註：加入官方 LINE 帳號即可免費下載