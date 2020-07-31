未聞花名 ? Google 相簿一鍵幫你辨識 !

對於喜歡花花草草的人，一定會看到不認識或是新品種的植物，對它產生濃厚的興趣，特別想知道它的名字跟品種，其實 Google 相簿就能辨識花草囉！不僅能拿來備份手機上的照片與影片，自動化相簿的功能更是令人驚艷，但大家知道嗎？Google 相簿有一個很神奇的功能，能幫你即時辨識照片上的花、草、植物，並呈現該植物的簡介讓你知道，包含品種與詳細資料，今天這篇就是要教大家，如何使用 Google 相簿，一鍵讓你認識各種花草。


未聞花名 ? Google 相簿一鍵幫你辨識 !

首先打開 Google 相簿。

未聞花名 ? Google 相簿一鍵幫你辨識 !

找你想要查詢的花草照片。

未聞花名 ? Google 相簿一鍵幫你辨識 !

接著進到照片預覽模式，請點選下方的「偵測」。

未聞花名 ? Google 相簿一鍵幫你辨識 !

Google 相簿就會自動用 Google Lens（透過視覺分析提供相關資訊）技術幫我們一秒辨識成功，它辨識到我的張照片是「波士頓腎蕨」，下方會跑出數個相關結果，想知道這些植物的詳細資訊，就直接點開它。

未聞花名 ? Google 相簿一鍵幫你辨識 !

點進去會出現該植物的詳細資料，資料來源是來自維基百科，你也能進一步搜尋相關資料或分享給朋友，真的挺方便的。

未聞花名 ? Google 相簿一鍵幫你辨識 !

無論是辨識花、草、樹木或任何植物都可以，Google 相簿讓你一秒知道是什麼植物品種，是不是很神奇 ! 以前我們看到不知道的花草，都要回家打開電腦或去翻書找資料，然而現今科技進步，現在我們可以透過手機 Google 相簿 App 一鍵辨識，查詢植物的相關圖片及資訊，讓你知道植物品種及特性，不僅方便且又能長知識。

Google 相簿 App – iOSGoogle 相簿 App – Android

微軟識花、拍照識花神器、植物辨識網站、Google 相簿教學、植物識別 App

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