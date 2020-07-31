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目前這款 LinLi 影視只能在 Google Play 下載，iOS 使用者的朋友可以尋找其他替代工具。

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免費下載後直接開起就可啟用，可以從最上方的分類開始看起，LinLi 影視的分類相當多，包含：電視劇、電影、綜藝節目、經典劇、卡通動漫、旅遊、紀錄片、財經、歷史、體育、中國電影、臺灣電影、香港電影、韓國影片等，共超過 19 種分類可挑選。

找到想看的影片後，點擊進去就可以直接播放啦，影片整合自 YouTube，大家對於該界面的操作應該是非常熟系 ~ 目前 LinLi 影視的收藏、分享、頻論功能都還沒有啟用，只有純粹觀看影片的功能。

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包含常用的新聞台、電影通通應有盡有，若你不想錯過 YouTube 上面的任何免費電影，這款 LinLi 影視可以說是非常適合你，趕快下載下來試試看吧！ 

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LinLi 影視 ( Google Play 下載 )

LinLi 影視合法影片線上看 App，號稱 YouTube 免費電影偵測器 相關文章

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LinLi 影視合法影片線上看 App，號稱 YouTube 免費電影偵測器 參考資料

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