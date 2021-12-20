你手機裡有免費看電影 App 嗎？最近小編發現「盤子影視」免費看電影 App，裡面有豐富的影音資源，像是電視劇、電影、綜藝節目、動漫等，通通能夠免費觀看，而且每個節目都有多個播放來源，萬一有其中一個來源掛掉、速度太慢，還有非常多個來源可以播放，而且完全不需要登入、註冊就可以免費觀看，喜歡追劇的朋友可以將這款追劇 App 收下唷。另一款線上追劇 App 泥巴影院也是滿多人使用的，一起收下沒有衝突，找不到你想看的劇可以換個 App 搜搜看。

目前盤子影視只支援 Android 系統，而且需要用 APK 來安裝，安裝完畢後打開，就能更看到首頁上有許多免費影片，最上方有各種分類，包含：電視劇、電影、綜藝節目、動漫等。

或者也可以透過影片種類，例如：劇情、喜劇、動作、愛情、科幻、動畫，甚至是國家或年代來篩選影片，也可以選擇「專題」來瀏覽最近熱門的電影。

找到想看的電影之後，可以看到有多個影片來源，像是人人影視、迅雷、暴風影視、YYDS、騰訊、愛奇藝等。直接點擊來源就可以觀看啦，速度快的很快，慢的是幾乎跑步出來，大家可以自己測試看看。

進來個人頁面這邊，主要能用的功能就是可以看到「歷史記錄」，想要接續上次觀看的影片，可以從這邊進來找到，算是一款還滿好用的看影片 App，下載點幫大家準備在下面，收下來中午可以看影片配便當喔。

https://panzi.app/

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盤子影視（APK 下載）