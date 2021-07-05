現在網路上免費影劇網廣告都那麼多，有沒有無廣告干擾的線上影劇網站呢？那麼這款「伊莉影音」會是個不錯的選擇！「伊莉影音」不僅有提供電影、電視劇、綜藝節、動漫以及倫理片 5 種分類讓你選擇，還囊括歐美、日本、韓國、台灣、大陸等國家影視節目，不管是用電腦或手機都可以觀看，雖然沒有最新的電影與電視劇，但影片的畫質都很清晰，喜歡追劇看電影的你千萬別錯過！更多免費線上影劇網，可以參考這篇：Dogevod 無廣告線上影劇網！

伊莉影音使用介紹

進到「伊莉影音」網站後，上方共有電影、電視劇、綜藝節、動漫以及倫理片 5 種分類讓你選擇。

當你點進一個你喜歡的類別後，便可看到上方會有更細的分類選項可選擇。

另外，我們也能使用網站所提供的影片篩選器來篩選影片類型，請先點擊右上角的「選單按鈕」>「全部影片」。

便會出現影片篩選器讓你篩選影片了。

接著你便可以點開一個你想看的影片，影片頁面會該影劇的相關資料，點擊下方的「立即播放」便可開始觀看。

當你在觀看影片時，伊莉影音完全不會有廣告頁面跳出或要等待廣告時間的問題，這是個非常棒的優點。

若你覺得影片看起來卡卡的話，下方也有提供多種影片資源讓你做選擇。

那麼手機也能觀看伊莉影音嗎？當然！只要打開手機，透過瀏覽器開啟伊莉影音就可立即觀看影片囉！對於喜歡看影片不受廣告干擾的朋友，伊莉影音會是你的不二選擇！

伊莉影音：https://eynytv.com/