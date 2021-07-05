伊莉影音-免費無廣告線上影劇網，無需註冊即點即看！

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伊莉影音使用介紹

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當你點進一個你喜歡的類別後，便可看到上方會有更細的分類選項可選擇。

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另外，我們也能使用網站所提供的影片篩選器來篩選影片類型，請先點擊右上角的「選單按鈕」>「全部影片」。

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便會出現影片篩選器讓你篩選影片了。

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接著你便可以點開一個你想看的影片，影片頁面會該影劇的相關資料，點擊下方的「立即播放」便可開始觀看。

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當你在觀看影片時，伊莉影音完全不會有廣告頁面跳出或要等待廣告時間的問題，這是個非常棒的優點。

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若你覺得影片看起來卡卡的話，下方也有提供多種影片資源讓你做選擇。

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那麼手機也能觀看伊莉影音嗎？當然！只要打開手機，透過瀏覽器開啟伊莉影音就可立即觀看影片囉！對於喜歡看影片不受廣告干擾的朋友，伊莉影音會是你的不二選擇！

伊莉影音：https://eynytv.com/

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