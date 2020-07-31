說到付費聽歌 App，你用的是 Spotify 還是 KKBOX 呢？最近 Spotify 不斷推出新功能，像是昨日推出了「群組點唱單」功能，就是一個滿方便的功能，可以邀請最多 5 位好友加入你的點唱單，被邀請的好友人人都可以加入歌曲到清單中，並且控制音樂，只要有一個人按暫停，音樂就會停止播放，非常適合用於 Party、開車出遊的場景，各位如果好奇趕快跟著小編來看看如何啟用吧！關於 Spotify 近期的更新還有：Spotify 終於可以顯示歌詞，教你如何啟用

目前群組點唱單適用於電腦版、手機版，不過只開放給 Premium 使用者，也就是說免費版的用戶無法參與，實測之後小編發現，就算發起者是付費用戶，免費用戶依然沒辦法加入，簡單就是這個功能是付費俱樂部成員才能享有的特權就對啦。

那要如何開啟這個功能呢？進入 Spotify 播放音樂的介面中，點擊左下方圖示，就可以看到「群組點唱單」囉。

發起者可以點擊「建立點唱單」，參與者則可以按下「掃描加入」用相機掃描朋友的點唱單。

發起者也可以點擊「邀請朋友」，發送邀請連結，或者讓朋友掃描 Spotify 代碼加入。受邀的朋友可以在他們自己的手機上聆聽，或在你的手機上聆聽，並且透過他們的裝置控制我的手機。要離開的話，在群組點唱單中，點選「離開點唱單」就可以啦。

下載：

Spotify（Google Play 下載）

Spotify（App Store 下載）