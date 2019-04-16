鯊魚 TV 1.0.5 專門觀看 NBA 直播 APP，支援手機看直播 重播 NBA 球賽

2019-04-16 05:45:28 9M87

鯊魚TV

你是 NBA 迷嗎？開始工作之後，就無法常常坐在電視機前看 LIVE 球賽，今天來分享一個好工具，鯊魚 TV 是一個專門免費看 NBA 球賽的 APP，不管是 LIVE 還是比賽回看，通通都支援，上班通勤、外出、吃飯拿起手機隨時可以觀看比數與直播，目前此 APP 只支援 Android 系統，免登入、免註冊會員，鯊魚 TV 隨開隨看，播放速度相當快速，如果你出門在外想要觀看 NBA 球賽的話，這款 APP 應該是目前最好用的工具！iPhone 看 NBA 走這：NBA 線上直播， LINE 打開就能看好方便！

NBA線上看重播

△ 下載 APK 之後，就可以看到當天所有的比賽啦！包含已經結束的比賽、正在進行的比賽、即將開始的比賽，清楚的排列不管是隊名、比數、開始時間都可以一目了然。

鯊魚TV

△ 這邊 9M87 就拿直播中的比賽來做示範，直接點擊之後，就會跳出如上圖的畫面，分享的話可以觀看藍光畫質，沒有分享的話就是流暢畫質與標清畫質，當然以 NBA 球賽來說，畫質越高觀看體驗當然越好啦！

鯊魚TV

△ 我這邊播放的畫質是標清畫質，球員上的背號是還可以看的到，還在可以接受的範圍內，但如果你有時間分享的話，可以看藍光畫質是最好啦～

NBA手機直播

△ 除了 NBA 之外，也有足球賽的直播與回放，基本上除了 MLB 以外，足球與籃球都可以在鯊魚 TV 上觀看沒有問題。

鯊魚TV

△ 除了球賽直播之外，鯊魚 TV 也可以線上看熱門電影，點擊下方的「電影」頁籤就可以啦！最上方的分類有科幻、喜劇、愛情、戰爭、劇情、恐怖等，分類相當齊全，直接點擊任意電影後，按下在線播放。

足球直播APP

△ 接著選擇播放方式，選擇第一個「應用內播放」在 APP 內播放即可。

免費看電影APP

△ 等待時間不需太久，就可以直接觀看電影啦，當然鯊魚 TV 還是一款主打播放球賽的 APP，電影為次要功能，如果你出門在外想要隨時關心 NBA 球賽的話，目前鯊魚 TV 是最好用可以觀看 NBA 直播與回放的 APP，所以趕快下載起來放吧！

APK 下載：
SharkTV 1.0.5.apk（MEDIAFIRE下載）
SharkTV 1.0.5.apk（ZIPPYSHARE下載）
SharkTV 1.0.5.apk（GOOGLE下載）
SharkTV 1.0.5.apk（1DRV下載）
SharkTV 1.0.5.apk（本站下載）
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