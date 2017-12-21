不少 NBA 迷出門在外沒辦法直接在家看直播，常常只能追新聞、看賽事結果，但那通常都是事後的事情，沒有那種看比賽的臨場感、緊張感，不知道勝負最後會落誰家的感覺就是看比賽的樂趣吧，現在 LINE TODAY 也能看 NBA 直播了，與緯來體育台合作，每個星期二、星期三、星期四，就可以看到 NBA 直播啦，如果早上沒辦法跟到的話，下午四點半還會再重播 NBA 當日球賽，真是太棒啦，除了直播以外，還有精彩好球、球賽精華、關鍵好球，LINE TODAY 跟本是 NBA 控的福音啊！
NBA 直播：LINE TODAY 官方
△ 剛好寫文章的時候騎士正在打公鹿，要不要停下來看呢～
△ 大螢幕看好舒服，跟打開電視看緯來體育沒兩樣。
NBA 直播：LINE TODAY 官方
更多資訊請參考：
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這