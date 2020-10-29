手機中的免費看電影 App 不夠用？最近有網友推薦一款 TV 影院 App，能夠免費看動漫、免費電影、免費電視劇、免費綜藝節目等，不需登入會員資訊就能夠隨開即看，App 內的電影、節目更新快速、來源又多，已經看到沒有節目可以看了？喜愛最劇看電影的你打開 TV 影院 App 就對啦，目前這款免費追劇 App 只支援 Android 系統，用 iPhone 的朋友請轉台至：假畫圖真追劇 App 躲過 App Store 審查

點擊文末連結下載，非 Google Play 下載 App 安裝前會跳出是否安裝提示。

開啟後 App 以橫式瀏覽為主，有兩種介面能夠選擇，左邊是分頁 Tab 風格，大分類在畫面頂端，可快速切換 ; 若不喜歡畫面過於複雜的話就選擇右邊的「簡約風格」吧。

小編選擇的是「簡約風格」，大家可以看一下效果，最上方以類 Windows 的方塊風格呈現，有設定、搜尋、節目分類等。正下方就是電影、電視節目縮圖，縮圖右上還有星等可以參考。

不論是熱門電影、熱門動漫，TV 影院裡面通通影有盡有，從舊到新、冷門到熱門、劇情到動作絕對能夠找到大家中意的節目。

找到喜愛節目後，就能夠看到詳細影片資訊，包含片名、年代、影片介紹、評分等，影片下方就是播放來源啦。

點擊進入來源，就可以播放囉，許多日本動漫也都具備中文字幕翻譯。

速度還算不賴，若載入過久的話，也有切換不同來源即可解決，若硬要挑剔的話，就是無法下載起來離線播放，若大家能接受這個缺憾的話，下面就是載點，趕快收下中午配便當吧。

APK 下載：

TV 影院 1.6.apk（GOOGLE下載）

TV 影院 1.6.apk（1DRV下載）

TV 影院 1.6.apk（MEDIAFIRE下載）

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TV 影院 1.6.apk（MEGA下載）

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