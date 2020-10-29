TV 影院

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點擊文末連結下載，非 Google Play 下載 App 安裝前會跳出是否安裝提示。

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開啟後 App 以橫式瀏覽為主，有兩種介面能夠選擇，左邊是分頁 Tab 風格，大分類在畫面頂端，可快速切換 ; 若不喜歡畫面過於複雜的話就選擇右邊的「簡約風格」吧。

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小編選擇的是「簡約風格」，大家可以看一下效果，最上方以類 Windows 的方塊風格呈現，有設定、搜尋、節目分類等。正下方就是電影、電視節目縮圖，縮圖右上還有星等可以參考。

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不論是熱門電影、熱門動漫，TV 影院裡面通通影有盡有，從舊到新、冷門到熱門、劇情到動作絕對能夠找到大家中意的節目。

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點擊進入來源，就可以播放囉，許多日本動漫也都具備中文字幕翻譯。

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速度還算不賴，若載入過久的話，也有切換不同來源即可解決，若硬要挑剔的話，就是無法下載起來離線播放，若大家能接受這個缺憾的話，下面就是載點，趕快收下中午配便當吧。

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