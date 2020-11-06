Movieffm

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Movieffm

進入 Movieffm 首頁之後，就能夠看到許多電影縮圖。

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網頁頂部則是電影分類，依照熱門程度、觀看趨勢、評分、地區、年份、類型、系列等詳細的電影分類通通都有，甚至找不到自己想看的影片時還有「許願表」可用。

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找到自己有興趣的分類後，就可以看到所有影片清單。

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每個縮圖右下角都有影片評分，將滑鼠移動到縮圖上方，就能夠看到電影年份、時間長度、電影介紹以及影片類型。

台劇線上看

點擊進去之後就能夠開始播放電影囉，每部影片都有多個來源，大家可以挑選載入速度最快的。

韓劇線上看

下方也有電影簡介、電影劇照、別名、IMDB 評分、TMDB 評分。

美劇線上看

最下方還有討論串可以留言，與大家討論電影劇情、心得。不論你是重度電影咖、還是輕度追劇咖，只要不想要在手機安裝追劇 App 的，通通都將這個網站收下吧。

Movieffm：https://www.movieffm.net/

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