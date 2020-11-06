你是「輕度」電影咖，偶爾看看電影，不想特別安裝 App 在手機裡嗎？那最近小編發現 Movieffm 電影線上看就非常適合，因為我一年內看的電影不會超過 5 部，特別安裝一個 App 實在不符合使用比例原則，Movieffm 這個網站電影隨開即看，手機、電腦開啟網頁就能看，不論動作片、冒險片、科幻片、恐怖片、驚悚片、喜劇片等超過 22 種分類通通有，甚至不只電影還有電視劇、日劇、美劇、台劇、韓劇等，重度追劇朋友也非常值得收藏，在這邊推薦給大家，若你喜歡 App 一鍵直達追劇的，請看 2020 最新 10 款精選追劇 App。

進入 Movieffm 首頁之後，就能夠看到許多電影縮圖。

網頁頂部則是電影分類，依照熱門程度、觀看趨勢、評分、地區、年份、類型、系列等詳細的電影分類通通都有，甚至找不到自己想看的影片時還有「許願表」可用。

找到自己有興趣的分類後，就可以看到所有影片清單。

每個縮圖右下角都有影片評分，將滑鼠移動到縮圖上方，就能夠看到電影年份、時間長度、電影介紹以及影片類型。

點擊進去之後就能夠開始播放電影囉，每部影片都有多個來源，大家可以挑選載入速度最快的。

下方也有電影簡介、電影劇照、別名、IMDB 評分、TMDB 評分。

最下方還有討論串可以留言，與大家討論電影劇情、心得。不論你是重度電影咖、還是輕度追劇咖，只要不想要在手機安裝追劇 App 的，通通都將這個網站收下吧。

Movieffm：https://www.movieffm.net/